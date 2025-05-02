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7種食物別放冰箱！營養師提醒「恐變細菌培養皿」

▲▼ 冰箱。（示意圖／翻攝自pexels）

▲若是沒有篩選、一股腦將所有東西塞冰箱，恐怕會讓冰箱成為食物的墳墓。（示意圖／翻攝自pexels）

記者柯振中／綜合報導

冰箱幾乎是每個家庭必備的家具，但若是沒篩選食物就硬塞，恐怕會成為「食物墳墓」。知名營養師高敏敏近日在臉書發文提醒民眾，冰箱雖然是保存食材的好幫手，但不是所有食物都適合往裡頭一塞了事。她特別點名7種常見食物不宜冷藏，否則不僅影響口感，甚至可能導致腐壞、滋生細菌，危害健康。

高敏敏指出，像是蜂蜜在低溫環境容易結晶，變得難以舀取；番茄、黃瓜等怕冷蔬菜一旦冷藏，反而容易變爛。柑橘類水果因濕氣進入果皮，果肉容易腐壞；而大蒜、薑和洋蔥在冰箱潮濕環境中，不僅容易發霉、腐爛，還可能產生異味或細菌。特別是白飯，若放冰箱冷藏，恐變成「細菌培養皿」，讓人防不勝防。

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她也提供正確的保存方式，建議蜂蜜應放置於陰涼處；番茄、黃瓜、大蒜、薑和洋蔥等則應放在通風乾燥處，避免潮濕引發腐敗。而煮好的白飯若兩小時內吃不完，應直接冷凍保存，以避免細菌滋生。

高敏敏強調，冰箱若使用不當，反而可能成為「食物的墳墓」。她呼籲大家學會正確的食物保存方式，避免讓原本營養的食材變質，吃下肚後反而傷身。飲食安全無小事，從日常生活做起，才能吃得健康又安心。

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7種食物別放冰箱！　營養師提醒「恐變細菌培養皿」

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