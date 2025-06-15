以伊互炸衝突升級　阿曼：美伊第6輪核談判取消

▲美伊核談判因以色列發動空襲而取消。（圖為伊朗飛彈來襲，以色列鐵穹防空系統啟動／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列與伊朗空襲衝突爆發，以色列揚言攻擊伊朗最高領袖擁有的所有目標，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則回應警告，若以色列持續攻擊，伊朗將展開更嚴厲的報復行動。這場衝突升級引發國際社會對中東局勢進一步惡化的憂慮。

根據法新社報導，在以色列對伊朗發動歷來罕見的空襲後，雙方於今天爆發激烈交火。空襲目標包括伊朗境內的軍事基地與核設施，造成數十人死亡，其中包括革命衛隊（Revolutionary Guards）高層軍官與平民。伊朗隨即以無人機與飛彈反擊以色列，報復行動迅速升級。

裴澤斯基安表示，「猶太復國主義政權的侵略若持續，將招致伊朗武裝部隊更嚴厲、更強力的回應。」他同時痛批美國「虛偽」，一邊聲援以色列，一邊卻與伊朗進行核談判。他認為此舉削弱了美方作為談判中立方的可信度。

伊朗外交部也證實，原定於本月15日展開的第6輪美伊核談判將取消。阿曼原本預計再次擔任斡旋國角色，但受突發軍事行動影響，雙方同意暫停協商。

伊朗首席核談判代表、外長阿拉奇（Abbas Araghchi）批評以色列蓄意破壞外交進程。他表示：「以色列的攻擊清楚展現他們敵視外交、鼓吹衝突的本質。」阿拉奇並強調，伊朗仍致力於和平解決爭端，但將不惜反擊任何侵略行動。

目前中東局勢持續動盪，區域各國與國際社會密切關注以伊衝突的進一步發展，美國與歐盟皆呼籲雙方克制，避免全面戰爭爆發。