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靠加密貨幣狂撈17億！川普「帳面資產475億」年收金流全曝光

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普近日公布2024年財務申報報告，顯示他從加密貨幣、高爾夫俱樂部、房地產與品牌授權等多元事業中，合計獲得超過6億美元（約新台幣178億元）收入，資產總值至少達16億美元（約新台幣475億元），再次突顯其商業帝國規模與影響力。

根據《路透社》報導，報告指出，川普最大的單一收入來源來自家族涉足的加密貨幣公司「世界自由金融」（World Liberty Financial），僅代幣銷售即為他帶來5735萬美元（約新台幣17億元）收入，並持有多達157.5億枚治理代幣。此外，他本人推出的迷因幣「$TRUMP」雖未列入本次報告，但估計已創造高達3.2億美元收益。川普家族也涉足比特幣挖礦及數位資產ETF等項目。

▲▼ $TRUMP迷因幣,川普幣。（圖／達志影像／newscom）

▲川普自己的迷因幣「川普幣」（$TRUMP）。（圖／達志影像／newscom）

除了加密資產，川普在房地產領域持續吸金。2024年，他透過佛州三座高爾夫度假村——朱比特（Jupiter）、多拉（Doral）和西棕櫚灘（West Palm Beach）以及私人俱樂部海湖莊園（Mar-a-Lago）創造至少2.18億美元（約新台幣64億元）收入。其中，邁阿密的多拉度假村為單一最大收益來源，年營收超過1.1億美元。

川普的品牌授權收入同樣可觀，透過將名字授權於商品如川普手錶（280萬美元）、球鞋與香水（合計250萬美元）、「格林伍德聖經」（130萬美元）、《拯救美國》照片集（300萬美元）、川普電吉他（105萬美元）等，創造超過2600萬美元收入。第一夫人梅蘭妮亞也透過個人NFT系列賺得約21.67萬美元。

報告也揭示川普在國際授權業務中的收益，包括來自越南（500萬美元）、印度（1000萬美元）與杜拜（近1600萬美元）的房地產合作授權金。此外，他的被動投資組合也帶來至少1200萬美元收益，投資標的涵蓋Blue Owl Capital、嘉信理財與景順資產管理的債券與貨幣市場基金。

儘管川普曾表示將企業交由子女信託管理，但本次報告顯示，相關事業所得仍最終流入其個人帳下，引發外界對其是否利益迴避的質疑，加上他在政策上曾為加密貨幣鬆綁，外界擔憂其個人利益與總統職權之間是否存在衝突。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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