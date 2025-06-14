中印同意加快恢復直航　繼續重建關係

▲中印國旗。（圖／路透社）



文／中央社

明天是中印加勒萬河谷（Galwan Valley）流血衝突5週年，值此之際，中國和印度同意加快恢復兩國之間自2020年就中斷的直航航班，顯示雙邊關係進一步改善，但具體時間表未公布。

綜合香港明報、新加坡聯合早報報導，中國外交部副部長孫衛東12日赴印度進行為期兩天的訪問，並與印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）會面。

報導引述印度外交部的聲明表示，雙方同意加快推進恢復中國和印度之間的直航航班，以及採取切實措施簡化簽證手續，並促進兩國媒體和智庫的交流。不過聲明沒有提及恢復直航的具體計畫。

中國外交部發言人林劍昨天在例行記者會表示，恢復中印直航有利於保障雙方人員往來和交流合作，符合雙方的共同利益。中方對此態度積極，希望印方與中方相向而行，推動中印盡快復航，保障兩國人員安全有序往來。

由於COVID-19疫情以及兩國在邊境的加勒萬河谷（Galwan Valley）發生激烈衝突，中印直航自2020年暫停至今。至少20名印度士兵和4名中國士兵在上述衝突中喪生。COVID-19疫情爆發前，中印之間每月約有500架次直飛航班。

今年1月印度外交部宣布中印已針對恢復直航服務原則達成協議，同時兩國正在努力恢復經貿互信。

不過，印度和巴基斯坦上月爆發衝突，巴國聲稱以中國製造的殲-10C戰機擊落3架印度戰機，之後又有中國網紅上傳相關短片而引起印度抗議，兩國緊張關係一度升溫。