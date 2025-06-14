神蹟？泰國男胸口中彈竟沒死　子彈卡佛牌撿回一命

▲就是這塊佛牌，救回Pornchai一命。（翻攝自臉書Two News）

圖文／鏡週刊

泰國一名男子在曼谷餐廳遭槍擊，子彈卻奇蹟般打中他胸前佩戴的佛牌，成功擋下致命傷害，讓他撿回一命。警方事後在現場發現受損佛牌與留在裡面的子彈，引發當地民眾熱議。

根據《The Thaiger》報導，槍擊事件發生在曼谷市區一家餐廳，警方到場時現場一片混亂，桌椅染血，顧客四散。傷者為50歲男子Pornchai，初步調查顯示，他事發當時正與朋友和同事坐在35號桌，現場窗戶被子彈擊碎，附近發現兩個彈殼。

神奇的是，子彈擊中他胸前的護身符後停住，佛牌受損但成功擋下子彈。警方從地面找到該佛牌，裡頭仍留有子彈，護身符上刻有佛統府蘇旺寺已故住持的肖像。雖然Pornchai仍因槍擊受傷，但成功避開致命傷。

警方調查指出，這起事件與房地產競標糾紛有關。餐廳員工透露，Pornchai與友人常在此討論交易，當時他與一名28歲男子因利益衝突爆發爭執，對方隨即掏槍攻擊。

行凶後，嫌犯駕駛白色轎車逃離現場，隨後向Bang Khen警局自首。餐廳老闆則表示，當時顧客驚慌逃跑，他表示理解，但也苦笑說「希望大家記得回來結帳」。



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