英威廉王子富豪好友「誤吞蜜蜂」　僅53歲倒地驟逝

▲英國威廉王子的友人、印度企業家卡普爾生前熱愛打馬球，死前在英國溫莎參加馬球比賽。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

英國威爾斯親王威廉友人、同時也是印度企業家的億萬富翁卡普爾（Sunjay Kapur）本月初在英國溫莎參加馬球比賽時，疑似因「吞下一隻蜜蜂」引發過敏性休克，最終不幸身亡，享年53歲。消息傳出後震驚各界，親友表示他為人慷慨親切，對當地社群貢獻良多。

卡普爾6月12日在英國溫莎的「衛兵馬球俱樂部」（Guards Polo Club）出賽，代表由馬克．湯姆林森（Mark Tomlinson）領軍的隊伍，與「Sujan印度老虎隊」爭奪女王盃次級決賽時，突然感到身體不適。目擊者透露，卡普爾當時曾說，「我好像吞了什麼東西」，外界普遍推測他可能吞下蜜蜂並被螫傷，導致過敏性休克與心臟病發作。

甚至有說法指他在比賽休息時彎腰後失去意識。

英媒《電訊報》指出，卡普爾是印度汽車零件公司Sona Comstar的董事長，身兼美國國籍，身家約為12億美元。他從英國白金漢大學畢業，2015年接手父親創立的Sona Comstar公司，致力於發展汽車機動科技。該公司在聲明中讚揚他是「具有遠見的領導者」，對企業全球化與永續發展貢獻卓著。

除了企業經營外，卡普爾也是印度知名寄宿學校「杜恩學校」校友與董事會成員。該校表示，卡普爾熱愛運動，尤其致力於推廣馬球運動的普及性，並稱他「一生追求卓越，重視服務與社群連結」。

在私生活方面，卡普爾曾與寶萊塢女星卡麗詩瑪（Karisma Kapoor）結婚並育有子女，2016年離婚後再婚前模特兒兼企業家普莉雅．薩赫德夫（Priya Sachdev），並育有一子。他與威廉王子私交甚篤，卡麗詩瑪曾於2016年指控他曾為了與威廉王子打馬球，將照顧生病嬰兒的責任丟給她。

值得注意的是，卡普爾去世前曾在社群平台X，針對印度空難發文哀悼，「阿美達巴德發生印度航空致命空難，令人心痛。我與所有受影響的家庭同在，願他們在艱難時刻中找到力量。」

他的友人對《電訊報》感嘆，「無論是高資產人士還是馬伕，他對每個人都一視同仁，派對上從不分貴賤。他的離世對家人、朋友與社群都是極大損失。」