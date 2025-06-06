女警幫學長「改單省200元」！涉貪遭停職到麥當勞打工

▲31名員警涉圖利罪被停職。（資料照／記者許權毅攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市警界爆發「白單改紅單」醜聞，31名涉案員警遭依《貪污治罪條例》圖利罪起訴並停職，其中曾任代課教師的陳姓女警，因配合學長請託將違規罰單變更，被波及起訴，目前在麥當勞打工維生。時任西屯派出所所長金桂明與巡佐李科甲同樣涉案，被控為警友會成員或親友關說，指示基層將罰金較高的白單改為紅單，檢方認定構成圖利，案件5日於台中地院開庭審理。

據了解，李科甲2021年間因機車違停，遭陳姓女警開立白單，為省約200元罰鍰，他返回派出所請求陳員改為紅單。此舉導致陳女與李科甲一同被起訴。

台中地檢署調查發現，西屯派出所員警疑受金桂明與李科甲指示，多次將違規車主「駕駛不在場」的白單改為「駕駛在場」的紅單，圖利車主。全案共有31名警察遭起訴，目前這些員警全數遭停職。

學歷優異、曾任代課教師的陳女從警資歷尚淺，因為協助改單一次，被依照貪污圖利罪起訴，處境引發關注。她目前停職期間在麥當勞打工維生。

至於其他遭停職的員警，有人轉職木工、水泥工或司機，大多希望未來能回到警界服務。但如果罪名成立，這些人將面臨免職與喪失退休金等後果。

台中地院5日開庭審理本案，金桂明今年4月及本月5日開庭時坦承犯行，並為下屬求情。他表示，警察體系封閉，學長制度根深蒂固，資淺員警出於服從指令才會配合改單，強調下屬並未主動收賄或認識違規車主。希望法官應從輕量刑，以「登載不實公文書罪」定罪，避免基層員警因一時服從而葬送警察生涯。