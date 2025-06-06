　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女警幫學長「改單省200元」！涉貪遭停職到麥當勞打工

▲▼台中地院,司法大廈,地檢署,台中地檢署,法官（圖／記者許權毅攝）

▲31名員警涉圖利罪被停職。（資料照／記者許權毅攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市警界爆發「白單改紅單」醜聞，31名涉案員警遭依《貪污治罪條例》圖利罪起訴並停職，其中曾任代課教師的陳姓女警，因配合學長請託將違規罰單變更，被波及起訴，目前在麥當勞打工維生。時任西屯派出所所長金桂明與巡佐李科甲同樣涉案，被控為警友會成員或親友關說，指示基層將罰金較高的白單改為紅單，檢方認定構成圖利，案件5日於台中地院開庭審理。

據了解，李科甲2021年間因機車違停，遭陳姓女警開立白單，為省約200元罰鍰，他返回派出所請求陳員改為紅單。此舉導致陳女與李科甲一同被起訴。

台中地檢署調查發現，西屯派出所員警疑受金桂明與李科甲指示，多次將違規車主「駕駛不在場」的白單改為「駕駛在場」的紅單，圖利車主。全案共有31名警察遭起訴，目前這些員警全數遭停職。

學歷優異、曾任代課教師的陳女從警資歷尚淺，因為協助改單一次，被依照貪污圖利罪起訴，處境引發關注。她目前停職期間在麥當勞打工維生。

至於其他遭停職的員警，有人轉職木工、水泥工或司機，大多希望未來能回到警界服務。但如果罪名成立，這些人將面臨免職與喪失退休金等後果。

台中地院5日開庭審理本案，金桂明今年4月及本月5日開庭時坦承犯行，並為下屬求情。他表示，警察體系封閉，學長制度根深蒂固，資淺員警出於服從指令才會配合改單，強調下屬並未主動收賄或認識違規車主。希望法官應從輕量刑，以「登載不實公文書罪」定罪，避免基層員警因一時服從而葬送警察生涯。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
623 3 2567 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Andy騎車環島險翻車！　含淚吐真心話
女警幫學長「改單省200元」！涉貪遭停職到麥當勞打工
菜市場賣鳥蛋「為啥都泡水裡」？菜販給出解答
快訊／金門某國中畢業餐盒疑發霉　18人吃完嘔吐腹瀉
金馬導演性騷風波延燒！　陳慕義重砲開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女警幫學長「改單省200元」！涉貪遭停職到麥當勞打工

快訊／金門某國中畢業餐盒「18人吃完嘔吐腹瀉」13人送醫

騙15歲少女上床「2度連結」還拍影片　噁狼做240hrs義工換免囚

台南小東路住宅火警！車庫雜物起火濃煙狂竄　消防破門搶救

快訊／下班塞爆！國1泰安段「14車連環撞」　連4件車禍釀紫爆

宜蘭驚見7匹馬「逃家優閒逛大街」　駕駛傻眼：馬路真的有馬

恐怖畫面曝！無照騎車載同事上班遇劫　34歲男遭聯結車輾壓慘死

宜蘭電鍍烤漆廠爆炸！濃煙狂竄刺鼻化學味瀰漫　消防灌救中

饒舌歌手張伍2度被打！女律師前女友幕後買凶...偷裝GPS判決出爐

快訊／涉不實連署！嘉縣國民黨部書記長、王育敏辦公室主任遭羈押

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

【保時捷玩笑】道奇教頭送「粉紅保時捷」 #大谷翔平 驚喜收給女兒第1輛車

【吃瓜吃不成XD】貓咪躺狗窩媽媽慫恿爭執　大狗狗不吵不鬧選擇讓步

女警幫學長「改單省200元」！涉貪遭停職到麥當勞打工

快訊／金門某國中畢業餐盒「18人吃完嘔吐腹瀉」13人送醫

騙15歲少女上床「2度連結」還拍影片　噁狼做240hrs義工換免囚

台南小東路住宅火警！車庫雜物起火濃煙狂竄　消防破門搶救

快訊／下班塞爆！國1泰安段「14車連環撞」　連4件車禍釀紫爆

宜蘭驚見7匹馬「逃家優閒逛大街」　駕駛傻眼：馬路真的有馬

恐怖畫面曝！無照騎車載同事上班遇劫　34歲男遭聯結車輾壓慘死

宜蘭電鍍烤漆廠爆炸！濃煙狂竄刺鼻化學味瀰漫　消防灌救中

饒舌歌手張伍2度被打！女律師前女友幕後買凶...偷裝GPS判決出爐

快訊／涉不實連署！嘉縣國民黨部書記長、王育敏辦公室主任遭羈押

江坤宇2局觸身球退場　球團回報：待消腫脹赴醫檢查

租約到期！台南國賓影城二館宣布6月底結束營業　網嘆超可惜

Andy騎車環島險翻車！　含淚吐真心話：每段相遇都是最好的安排

陸豪乳網紅吃播突「拉背心露點2秒」炎上　帳號遭封鎖

新北防災士突破萬人里程碑　侯友宜：打造韌性城市關鍵力量

牛奶針分級管理未加嚴「仍列第4級管藥」　醫師公會：應落實執行

張孝全名錶收藏規模保密　戴陀飛輪挺愛牌江詩丹頓特展

準金曲新人「爆被持修開嗆」：明明還不認識他　撂話「我記住了」

新北攜手IKEA打造最美起家厝　侯友宜：用愛接住失親兒

馬斯克嗆川普「沒我你贏不了」！特斯拉市值蒸發4.5兆元

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

社會熱門新聞

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

北市通緝犯遭警拔槍擊斃　母悲赴醫院

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

路檢衝撞2警　36歲通緝犯中彈亡

警遭猛撞頭部爆血畫面曝　同仁急喊：學長你先壓著

即／余文正搶救13天不治！　新北檢抵殯儀館相驗查死因

長髮女道歉誠意滿出！警方曝車禍原因

海軍艦長帶酒醉女下屬開房上訴判更重

2女大生閨蜜淪豬仔　阿公淚求政府幫幫忙

騎士順著路轉彎　遭檢舉沒打方向燈

總統府辦事員涉性侵！她喊40次「不要」仍硬上

永康瓦斯外洩封路300米　終於找到洩漏點

更多熱門

相關新聞

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

李男研究生與大一學妹在租屋處飲酒，竟違反學妹意願強吻，要求學妹脫衣，再將學妹抱至床上性侵，射精在學妹肚子上得逞，李挨告後辯稱學妹有自己抬高屁股，指兩人是合意性交，但法官查出，學妹見到其他學長時哭到發抖，認定學長犯行明確，一審判他3年3月，台中高分院二審改判2年、緩刑4年。

酒駕慣犯欠121萬住家慘遭拍賣

酒駕慣犯欠121萬住家慘遭拍賣

拖吊車抗議「出勤超重挨罰」　與交通部達3共識：即起省道免過磅

拖吊車抗議「出勤超重挨罰」　與交通部達3共識：即起省道免過磅

駕駛不服遭科技執法罰6千　法院算枕木紋距離判違規

駕駛不服遭科技執法罰6千　法院算枕木紋距離判違規

女警移置違規機車　白目猴想坐後座

女警移置違規機車　白目猴想坐後座

關鍵字：

女警學長改單罰單圖利罪

讀者迴響

熱門新聞

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻啦

北市通緝犯遭警拔槍擊斃　母悲赴醫院

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

內政部宣布6月15日警察節放假　慰勉警察人員全年無休辛勞

3男生合資2.7萬賣炸雞　私募基金砸300億收購

「1飲料」讓年輕人罹癌激增！醫嘆：就醫都末期

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

呂秋遠「小孩生母」是童顏巨乳　黑心律師：史上最笨

身分被廢！福建台師嗆：大陸比台灣民主

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

馬斯克「核彈級爆料」：川普在淫魔的名單上

更多

最夯影音

更多

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面