車子發不動！表妹舔引擎「是甜的」怒報警　表哥倒砂糖慘了　　

▲台南一名表哥把砂糖倒進表妹的車子引擎內，導致車子毀損。（示意圖，與當事人無關／翻攝自圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南黃姓男子不滿表妹小美(化名)和異性朋友往來，竟拿砂糖倒進小美使用的車子引擎，導致小美要出門時，車子無法發動，小美立即請維修人員到場處理，發現引擎上佈滿疑似砂糖的結晶，小美當場舔了一下引擎，居然「是甜的」，質問黃男後確定是黃男所為，怒到警局報警。台南地院審理，法官依黃男犯家暴毀損罪，判拘役20日，可易科罰金2萬元，可上訴

判決指出，黃男因不滿表妹小美和異性朋友接觸往來，於2023年6月28日下午，見小美將車停在住處前，竟上前打開引擎蓋，把砂糖倒進引擎，導致車子引擎損壞。同日小美要用車，發現車子發不動，一舔發現引擎竟然是甜的，加上家中發現一個砂糖包裝袋，因此前往警局控告表哥。

全案審理時，黃男否認毀損車輛，辯稱小美的車都是他幫忙保養的，因小美要開車出去玩，他當時想倒精油幫她保養，沒想到因喝醉酒而倒錯。

不過小美表示，她發現車發不動，就請保養廠人員來維修，對方表示引擎被倒入不明物體，引擎上面也都是砂糖結晶，她當下也有舔一下，發現「是甜的」，並在住處找到一個裝砂糖的袋子，確定引擎內是砂糖，她只能讓修車廠把整個引擎拆掉，重新裝修，而後詢問黃男，黃男也承認是他幹的。

台南地院審理，法官判定黃男損壞引擎，審酌他過去有前科、家境小康等情，依黃男犯家暴毀損罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元，可上訴。