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社會 社會焦點 保障人權

人夫告小王橫刀奪愛！　法官一查夫妻6年「閃結閃離13次」

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲人夫怒告妻子的外遇對象，但法院認為兩人交往期間，妻子是離婚恢單狀態，駁回其訴。（示意圖，非本案當事人／Pakutaso）

記者黃資真／台南報導

台南一名人夫阿偉（化名）提告小王侵害配偶權，指控他明知妻子是有配偶之人，卻進而交往發生性行為，求償80萬元，小王則喊冤稱對方表示已經離婚，兩人才交往，而法官發現阿偉與妻子在6年內7度結婚、6度離婚，且兩人交往時阿偉與妻子是離婚狀態，加上舉證不足，駁回阿偉之訴。

阿偉主張，與妻子小花（化名）自2019年結婚，小王明知小花是人妻，卻在2024年3月至6月間與她交往，且發生性行為，使他精神深受打擊、身心痛苦，提告小王求償80萬元。

小王表示，他不知道小花有丈夫，過去就曾跟對方短暫交往過，直到2024年2月小花打錯電話給她，兩人才再度聯絡交往，且阿偉與小花到自己家中3人對質後，阿偉也表示願意原諒他，請求駁回。

經查，阿偉與小花自2019年12月2日首次結婚、同年月31日離婚，2020年1月8日再度結婚、同年8月10日離婚、同年8月13日結婚、同年9月11日離婚、同年9月18日結婚、2024年1月12日離婚、同年3月20日結婚、同年10月30日離婚、同年11月5日結婚、今年3月26日離婚、4月2日結婚，可見小王與小花交往期間，小花是單身狀態。

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲阿偉與小花在6年內結婚7次、離婚6次，多到本人都記不清準確時間。（示意圖，非本案當事人／pixabay）

不僅如此，小花到庭證稱「我曾經有跟被告(小王)講過我離婚，但後來我們在一起的時候，他就沒有再問我；我們重新在一起時我沒有很直接跟被告講我還沒有離婚，只有說處理中」，足見2人重新交往後彼此並無再次確認，所以阿偉主觀認定小花已離婚、無配偶，並非無稽之談。

此外，阿偉與小花6年間結婚7次離婚6次的狀況可知，兩人的關係經常處於分分合合的狀態，當事人都恐難記清婚姻狀態，又如何苛責小王要清楚查證婚姻狀態，故駁回阿偉之訴。全案仍可上訴。

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