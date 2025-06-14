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社會 社會焦點 保障人權

人妻控房東多次迷姦！他喊冤「妳也有在上面」　綠夫提告結果曝

▲人妻被老公性虐害死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中女房客和房東發生關係，被女房東的丈夫告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

人妻小美(化名)疑因和丈夫爭執，離家到台中租屋，卻被丈夫抓包和房東發生性關係，小美則控訴遭房東迷姦多次，在訊息質問房東「問我有沒有感覺，怎麼現在都不敢承認」，房東則喊冤「妳沒意願會幫我吹嗎？」、「妳也有在上面」等語，兩人一起被丈夫告上法院求償50萬。台中地院審理，判小美和房東侵害配偶權，要連帶賠償10萬元。可上訴。

人夫主張，他和妻子小美結婚6年，原本生活和諧，沒想到小美從2023年12月8日起，經常藉故外出，甚至到男子阿仁位於台中市太平區的住處留宿，他在家中電腦發現小美和阿仁的對話，內容包含小美問「怎麼沒有了，你不是還問我有沒有感覺，怎麼現在都不敢承認了，那個金子要怎麼解決？電費誰要付」，阿仁說「妳沒意願會幫我吹嗎？電費我繳」，小美又問「萬一我懷你的小孩怎麼辦」，阿仁回「不可能」、「從頭到尾都沒有X出來」，小美說「那麼多次怎麼可能沒出來，你受得了？」

另外在訊息裡，阿仁又表示「而且我沒有性侵妳，妳也都有意願，也有在上面」、「妳租我這有房間有床，怎麼會睡我房間？妳都不承認，妳到底想要怎么樣？我對話紀錄都有保留不用，全部都賴我，如果像妳所說的迷姦妳，第一次妳早就跑了，何必到最後被我用趕走的」，小美則說「我第一次的時候我就有問你為什麼我沒穿衣服？你是怎麼回答我的」，人夫認為兩人關係非比尋常，且已發生性行為，要對兩人求償50萬。

庭審時，阿仁沒有出庭，小美則表示她在12月9日被丈夫家暴，才到太平區租屋，卻慘遭房東阿仁性侵，她當時還有報警並到醫院驗傷，LINE對話紀錄有些是丈夫自行偽造的。

法官認為，這些對話紀錄時間連續、對話密接且頻繁，也不乏兩人於發生性行為後討論過程，絕非人夫自己打得出來，加上阿仁沒有出庭或提出書狀作任何陳述，視同認同人夫主張為事實，而小美雖提出驗傷單，但並沒其他舉證證明遭性侵，且事發後小美仍繼續住阿仁家，並沒有及時報警，難以採信小美的說法，判定阿仁和小美侵害配偶權，審酌人夫從事模板工作，月薪超過15萬，小美則是家庭主婦等情，判小美和阿仁要連帶賠償人夫10萬元。可上訴。

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