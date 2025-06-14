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社會 社會焦點 保障人權

暴雨沖毀便道！高雄桃源3里中午脫離孤島危機　528人已可返家

▲▼桃源3里又成孤島。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲明霸克露橋便道遭沖毀，預計今日中午開放邊坡便道讓居民通行。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

受到熱帶低氣壓、西南風影響，高雄市昨(13)日降下豪大雨，造成南橫公路勤和至復興河床便道遭沖毀，道路中斷，桃源區3里又成孤島。公路總局甲仙工務段人員今日持續修復便道，預計中午後居民即可通行。另外，昨日山區進行預防性撤離，528名居民今日上午也已可返家。

昨日中午因荖濃溪河水瀑漲夾帶土石沖擊，勤和至復興河床涵管便道遭沖毀約100公尺，道路中斷，人、車無法通行。另，梅山口至向陽路段也也實施預警性封閉，高雄、台東下山道路都封路，造成桃源區復興、拉芙蘭及梅山3里居民交通中斷。

原民會統計，復興里135人、拉芙蘭里120人、梅山里138人，總計有393名居民受困山上，但物資充足，暫時無虞。今日原鄉地區無明顯降雨，明霸克露橋便道正在搶修中、茂林區高132線邊坡滑動及那瑪夏區高134線6k處下陷，皆已搶通。

▲▼桃源3里又成孤島。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲山區土石流、路面下陷已搶通。（圖／記者許宥孺翻攝）

甲仙工務段今日表示，目前天氣穩定，搶修人員機具持續進場搶修，預計今日中午開放邊坡便道，暫時提供居民出入，待荖濃溪水位稍退後，即可辦理河床便道搶修。

根據農業部農村發展及水土保持署發布警報，昨日高雄六龜、桃源、茂林土石流黃色警戒34條、紅色警戒1條、大崩黃色警戒1處，市府要求六龜區(文武里、中興里、大津里、興隆里、新發里、六龜里)、桃源區(高中里、建山里)、茂林區(茂林里)等3區9里，合計528名人員進行預防性撤離。

水利局今日10點20分表示，由於今日農業部農村水保署解除高雄市所有土石流及大規模崩塌之黃、紅色警戒，528名應撤離人員已可於今日返家。

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