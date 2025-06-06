被指鬧雙罷劫總部「只為救兒」　徐尚賢父發誓：有收錢天打雷劈

▲被傳「為救子」鬧雙罷劫總部，徐尚賢父對天發誓：有就天打雷劈。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

罷免連署收件最後關頭，高雄雙罷劫團隊內部紛爭不斷！負責人徐尚賢遭羈押後，其父親徐國祥聲稱是職務代理人，5日更在總部與總幹事朱磊互相開嗆，隨後報警找來警察，把罷團志工全都「掃地出門」。針對罷團質疑，徐父疑「為救兒子」才大鬧總部，徐國祥今日當眾發誓，絕對沒有被摸頭、收錢，如果有就天打雷劈。

▲被傳「為救子」鬧雙罷劫總部，徐尚賢之父徐國祥發誓「有就天打雷劈」。（圖／記者賴文萱攝）

徐國祥指出，他稱6/19徐尚賢會出來，是因為屆時羈押期滿，他認為檢調沒有理由延押，才會如此判斷。針對罷團質疑是不是被檢調摸頭、協商交換條件，他嚴正澄清，檢調有他們的步驟，自己只是小老百姓，根本沒可能跟他們交換意見。

「說得好像我給他（檢調）好處，他（檢調）就把我兒子放出來」，這樣的解釋怎麼行！徐國祥痛批，這種說法對徐尚賢、對他都不公平，還有人質疑「民進黨是不是有拿錢給他」，這都是根本沒做的事情。

徐國祥今天也當眾對天發誓，他清清白白，假如有去收誰的錢出來阻擾，他就天打雷劈，打我徐國祥就好，並直呼「他賣掉房子還可以幫助阿賢很久啦！」最後說，若再傳出這樣他有收錢、被摸頭的說法，絕對提告送法院。

▲高雄雙罷劫開撕！志工全被趕出門。（圖／翻攝自Youtube杏仁哥）

總幹事朱磊3日召開記者會公布，罷免黃捷、許智傑連署書份數，距離達標門檻還各差9千份、1.1萬份，14日為送件的最後期限，5日撤離總部後，團隊也將存放在總部的連署書全數搬出，今日依舊繼續擺攤衝刺，呼籲民眾快來連署。

▲▼高雄雙罷劫開撕！徐尚賢父傳「為救子」大鬧總部，志工全被趕出門。（圖／翻攝自Youtube杏仁哥）