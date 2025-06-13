傳「笑死」的是老人！年輕人改成1動作　一票看傻：太蠢了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

許多人訊息最後會打哈、XD或是笑死，來表達當下情緒。不過，最近YouTube頻道「哈哈台」街訪時，詢問年輕人「你會說『笑死』嗎？」有妹子瞬間露出驚恐眼神，直呼「不要！」覺得會講笑死的是比較老的人，現在想表達很好笑的話會「錄語音」，引發話題。

「哈哈台」街訪片段在Threads掀起討論，片段中有長髮妹子表示，現在年輕人都不用「笑死」，「他們就都會打『超好笑』，他們說現在沒有人在講『笑死』。」另一位妹妹被問到「你會說『笑死』嗎？」瞬間倒抽一口氣，然後抗拒地搖頭「不要！」

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接著妹妹被問「講『笑死』的人，你會覺得是怎麼樣的？」她想了一下後直呼「…老嗎？」至於現在如何表達覺得很好笑，「很好笑…真的很好笑會錄語音，大笑的那種。」

話題引發熱論，就有人也有感，「錄語音是真的，我常常看我妹（高二）打字打一打，突然開始笑，然後聽完發現笑得不好，會重笑：）」、「用超好笑+笑死的我又老又年輕」、「難道年輕人看到語音訊息都不會浮起一股煩躁感嗎？」

有網友則表示，「我是寧可被講老也不想要錄語音笑聲，太蠢了」、「原來最近脆文底下那麼多語音是這樣…，不過錄語音給我的感覺反而更老，因為很像不會打字，或來不及打字的老人用語音在溝通」、「完蛋我超愛講笑死」、「連流行語都會復古欸…超好笑這種用法是我們這個年代（7x年次）用了很長一段時期的欸！」