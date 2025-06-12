金門首辦城鎮韌性綜合演習　展現全民防衛動員應變能力

▲演練電信機房遭到攻擊。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、陸運陞／金門報導

金門縣今天（12日）下午實施城鎮韌性演習，以金門遭到戰爭攻擊為假想，並演練經建設施遭受破壞搶救，金城衛生所實施大量傷患醫療救援及急救站開設，最後在金門縣立體育館，操作災民疏散撤離、無人機散佈假訊息、災民收容救濟站開設及假訊息澄清等。

本次演習由行政院政務委員蘇振綱，擔任上級指導官，政務委員季連成率行政院動員會報、災害防救辦公室、台閩戰綜會報、國防部、經濟部、交通部、行政院通訊傳播委員會、國家災害防救科技中心、內政部消防署、警政署、民政司、教育部、數發部、衛生福利部等一行44人蒞臨考評。

演習模擬戰時金門遭中國軍艦封鎖與砲火打擊，導致致運補中斷、物資短缺等情境，金門縣政府產發展處於金湖鎮瓊林里公所開設民生物資配售站，演練縣府如何平撫災民情緒及有序發放民生必需物資，並現場接受考評委員詢問。同時政務委員季連成針對演練缺失進行講評，並指導縣府精進作為與缺失改善措施。

▲演練民眾受傷分級後送。（圖／記者林名揚翻攝）

在演練無人機襲擊電信機房，造成網路中斷與人員受困情境，電信公司立即通報消防局，派遣消防車與義消大隊，即時撲滅火勢，並救出受困人員，演練過程專業且迅速。

另遭無人機攻擊或砲火襲擊，導致民眾受傷，則由金城衛生所通報部立金門醫院派遣救護車及醫療人員，依輕、重症病患檢傷標準作成處置；輕症則由具醫療專業的替代役備役人員，進行緊急包紮處理及止血，對於重傷患者則協助抬上救護車，並安撫傷患情緒、進行必要救治，隨後緊急送往金門醫院搶救。

▲演練結束由行政院政務委員季連成，進行講評與演習總結。（圖／記者林名揚翻攝）

最後，為演練戰時災民疏散撤離，縣府社會處於金門縣體育館設立災民收容站，現場提供醫療救護、收容安置、生活物資、膳食供應、婦幼照護等，並分區提供災民各項服務，隨後由行政院季連成政務委員，進行講評與演習總結。