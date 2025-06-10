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金門成功海濱驚現「超巨花蛤」地標！　遊客湧入搶拍

記者林名揚／金門報導

金門金湖鎮成功海濱近日因一座巨大花蛤雕塑吸引了眾多遊客慕名而來，成為地方文化與觀光的新亮點。花蛤，金門話稱「沙厶ㄨㄟˋ」，外觀類似蛤蜊，殼色以白色、乳黃及褐色為主，殼面平滑並帶有鋸齒狀紋路或放射狀線條。金門海域因水質清澈、沙質潔淨，提供了花蛤理想的棲息環境，使其成為金門的代表性海產之一。

▲金門花蛤造景，遊客搶拍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲金門花蛤造景，遊客搶拍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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▲金門花蛤造景，遊客搶拍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金湖鎮長陳文顧為提升地方觀光知名度，特以「花蛤意象」為主題打造地景地標，並透過里長陳偃武的協助，邀請社區居民及地方仕紳共同參與。最終促成花蛤雕塑的設置於成功海灘平台。這座雕塑由文化部認證的傳統匠師蔡鴻儀創作，形象生動、線條柔和，象徵金門人對大海的依戀及對傳統產業的珍視。

▲金門花蛤造景，遊客搶拍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

花蛤不僅是金門的代表性海產，更承載著地方的海味記憶。金門每年舉辦「花蛤季」活動，吸引遊客親身體驗挖蛤的樂趣，並品嘗現煮花蛤的傳統料理，成為春夏之交的重要旅遊盛事。隨著產業文化的推廣與觀光發展，花蛤已然成為金湖鎮成功的代表物產之一。

▲金門花蛤造景，遊客搶拍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

這座花蛤雕塑的設立，讓花蛤從一道美味海產升華為金門文化的象徵，並成功吸引大量遊客前來拍照留念，為地方觀光注入新活力。金門以其獨特的海島風情和文化魅力，正逐步成為國內外旅遊的熱門目的地。

▲金門花蛤造景，遊客搶拍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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