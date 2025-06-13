民眾黨提案廢監察院　翁曉玲：涉憲政架構改變「宜審慎評估」

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨立法院黨團今（13日）提出廢除監察院修憲提案，總召黃國昌表示，廢除監察院修憲提案連署跨越29位立委法定提案門檻，已正式送案。國民黨立委翁曉玲認為，廢監察院是很大的議題，後續的監察權如何轉移需要學者專家進一步討論，目前尚未看到民眾黨的提案版本，不過，目前大家會有廢除監察院的想法，主要還是因為執行職權的人本身出了問題。

民眾黨立法院黨團提出要廢除監察修憲提案，總召黃國昌直言，台灣人民已經受夠這群巨嬰監委、濫權監委，包庇自家人、當民進黨打手，領人民薪餉抱怨不知民間疾苦。他說，感謝有非常多國民黨委員表達支持，廢除監察院修憲提案連署跨越29位立法委員法定提案門檻，已正式送案。

不過，針對民眾黨團主張，翁曉玲認為，這涉及到憲政架構的改變，應該要審慎評估，目前尚不知道民眾黨版的內容，不曉得監察權未來會如何移轉。倘若是整個機關、權限都拿掉的話，未來對於整個台灣的公務機關及公務員，沒有事後監督的機制，這要審慎評估。

翁曉玲說，若保留監察權，只把組織機關拿掉，那還可以討論監察權未來要放在哪裡，是在立法權、立法院底下，或另設類似監察委員會的機關？這部分還是要從長計議。

但翁曉玲也直言，真正問題是否出在監委本身，現在中央政府很多機關當時設計的初衷、權責並無太大疏漏，但確實是執行職權的人本身出了問題。現在除了立法院外，行政院、司法院、考試院、監察院的要職提名權都在總統，重要的官員淪為政治酬庸，因此，人本身是最重要的問題。