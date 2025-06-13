提案修憲廢監察院　黃國昌：已達29人連署門檻正式送案

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立法院黨團提出要廢除監察修憲提案，總召黃國昌直言，台灣人民已經受夠這群巨嬰監委、濫權監委，包庇自家人、當民進黨打手，領人民薪餉抱怨不知民間疾苦。他說，感謝有非常多國民黨委員表達支持，廢除監察院修憲提案連署跨越29位立法委員法定提案門檻，已正式送案。

▲民眾黨總召黃國昌喊出「廢除監察院」。（圖／記者陳煥丞攝）



黃國昌說，廢除監察院是民眾黨長期主張，更是柯文哲主席在2024年競選總統的重要政見。過去民眾黨在立法院席次不足，無法單獨提出修憲提案，今再度做出重要宣示，正式啟動廢除監察院連署，「希望、也相信，今天一定可以簽過連署門檻，正式向院會提出修憲的提案」。

黃國昌表示，正式成案後，也會拜託立院院長韓國瑜立即組成修憲委員會，完成廢除監察院的案子。

「台灣人民受夠了這群巨嬰監委、濫權監委，包庇自家人、當執政黨鷹犬，作為民進黨打手監委，監察院說針對違法亂紀、濫用公務車。」黃國昌說，監察院說近期會內部調查，但相信多數人民早就對監委喪失任何基本信任感，若這群監委不知所進退，還繼續賴在位置上，領人民薪餉，再抱怨不知民間疾苦、何不食肉糜的話時，這群監委已沒有資格待在這棟建築物，監察院也喪失任何存在價值。

黃國昌強調，感謝有非常多國民黨委員表達支持，正在連署中，相信今早一定可以跨越連署門檻，下周正式提案。而黃稍早也在臉書說，廢除監察院修憲提案連署跨越29位立法委員法定提案門檻，已正式送案。

至於是否有跟國民黨談好？黃國昌說，這件事並沒有跟國民黨主席朱立倫交換意見，但是相信廢除監院目標，有很多在野黨立委支持，有信心在今天跨越連署門檻。

根據《憲法》增修條文規定，憲法之修改，須經立法委員四分之一之提議（29人），四分之三之出席（85人），及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數即通過。