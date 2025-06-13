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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指賴清德邀共商國是「混亂不透明」　黃國昌籲體察民意真誠溝通

▲▼民眾黨總召黃國昌喊出「廢除監察院」。（圖／翻攝）

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德5月指示國安團隊規劃向在野黨主席進行「國安簡報」，12日秘書長潘孟安分別致電國民黨、民眾黨，邀請6月18日「共商國是」。對此，民眾黨團總召黃國昌今表示，「賴清德總統會不會參加？具體流程到底是什麼？目前得到的資訊非常混亂不透明」，希望賴清德總統既然做出這樣的邀請，應該要體察民意，針對目前台灣人民所關心的重大議題，坦率交換意見，這才是人民期待看到的。

黃國昌說，昨天民眾黨秘書長周榆修接到潘孟安秘書長來電，希望6月18日邀請他跟周榆修秘書長到總統府，「只不過說，目前得到的資訊非常混亂不透明」。

黃國昌表示，在520賴清德總統拋出希望邀請在野黨領袖真誠坦率交換意見、共商國是時候，民眾黨在第一時間就給了非常積極正面的回應，希望在沒有任何前提框架下、沒有預設立場基礎上，坦率真誠的針對台灣目前國內外所面臨的重大挑戰以及人民關切的重要議題，坦率交換意見、共商國是。

「至於618到底是不是會針對國內外，特別是人民關心的重大議題，坦率交換意見、共商國是？我們不是非常清楚。」黃國昌說，因為昨天晚上似乎總統府發言人說好像沒有這件事，他們只是要進行所謂國安情勢的報告，「至於會不會談其他的議題、賴清德總統會不會參加？具體流程到底是什麼？我們到目前為止處在一個非常混亂不明的資訊中」。

黃國昌說，希望賴清德總統既然做出這樣的邀請，應該要體察民意，針對目前台灣人民所關心的重大議題，坦率交換意見，共商國是，這才是人民期待看到的。

黃國昌表示，其他在政治面上的揣測，民眾黨不願意預設任何立場，也不願意在這時候就進行政治攻防。他說，針對這件事，他從520站在這地方公開回應媒體提問時已經說得非常清楚，「在交換意見共商國是的過程中，我們主張公開透明全程直播，牽涉到國安機敏資訊，當然不宜公開」。

但黃國昌說，民進黨從520那天一路操作到前天，竟然還是由國安會的副秘書長出來說「國安資訊怎麼可以直播？」讓他看了真的傻眼，民進黨政府說要打擊假訊息，結果從頭到尾再配合綠媒操作假訊息的，竟然是民進黨政府自己，而且是由國安會秘書帳出來做這事情，「我只能說非常遺憾」。

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