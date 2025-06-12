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社會 社會焦點 保障人權

抓到車手求償「被騙的55萬元」　受害女提告卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

小清（化名）去年9月間加入某詐騙集團擔任車手，並依照指示前往指定地點與受害者A女碰面，結果當場被埋伏的警方逮捕。事後，A女向小清提告求償55萬元，但由於這筆錢是在小清加入詐團之前被騙走的，最終因證據不足，被新竹地院法官裁定駁回。

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲A女遭詐騙55萬元，抓到車手之後，提告求償卻被法官裁定駁回。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

A女在判決書中主張，小清自2024年9月起加入詐團擔任車手，每完成1次面交就能獲得2000元報酬；該詐團的成員在2024年8月13日以投資股票獲利為由，誘騙她匯款5萬元，接著又在同年9月2日相約面交，騙走50萬元。

後來A女發現被騙，於是在2024年9月15日報警，並配合警方行動，假裝答應詐團再次面交50萬元，這才在同年9月20日成功逮捕車手小清，她也決定對小清提告求償損失的55萬元。

對此，小清表示，那55萬元是A女之前被騙的，與他無關，這部分他不承認。

新竹地院法官認為，小清是在2024年9月加入詐團，但A女在這之前被騙的錢，與小清並無行為關連及責任關連的相當因果關係存在，因此不能要求小清負起這筆損失的責任。

法官接著指出，現有證據無法證明小清有參與2024年9月2日的收款行動，這部分A女也沒有提出相關證據資料佐證，最終因為證據不足，裁定駁回，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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