當車手被查獲！工人為賺5500元繼續做　下場要關1年半

記者黃翊婷／綜合報導

工人阿榮（化名）去年2月間加入某詐騙集團擔任車手，當時他曾遭警方查獲，卻還是選擇繼續為詐團工作，導致受害者損失45萬元，他則從中獲得5500元報酬。橋頭地院法官日前審理此案，最終依犯3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處阿榮有期徒刑1年6個月。

▲阿榮擔任詐團取款車手，下場要入獄服刑1年6個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮在2024年2月間加入詐團擔任取款車手，該詐團成員先是在臉書張貼不實投資廣告，等到受害者上鉤，再改以LINE聯繫，並以投資獲利、購買虛擬貨幣儲值等話術，誘騙受害者掏錢。

阿榮依照詐團指示，假扮成幣商與受害者聯繫、面交款項，光是在2024年3月間就成功面交5次，一共取得45萬元，他將這些錢通通轉交給詐團的收水成員，自己則從中獲得5500元報酬。

後來受害者發現被騙，憤而報警處理，警方很快便循線逮住阿榮。而且檢警進一步追查發現，阿榮早在案發之前，也就是他剛加入詐團的時候，就曾被查獲，當時他應該已經知道自己做的是詐團車手工作。

橋頭地院法官認為，阿榮不思透過合法途徑賺錢，反而加入詐團共同犯案，影響社會治安及正常交易秩序，漠視他人財產法益，考量到他已經坦承犯行，但至今仍未與受害者達成和解或賠償損失，最終依犯3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年6個月，全案仍可上訴。