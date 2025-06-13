國內首宗！遊戲橘子挨罰200萬確定　天堂M「紫布」機率誤導玩家

▲實況主丁特實測 《天堂M》後發表的言論，引起公平會注意，對遊戲橘子開罰200萬元。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

遊戲實況主「丁特」（薛弘偉），2021年間砸下4百多萬元在線上遊戲「天堂M」製作「傳說製作秘笈（刻印）」（紫布），但丁特之後開直播稱製作成功機率遠小於官方所稱機率。公平交易委員會因此向代理公司遊戲橘子開罰200萬元，遊戲橘子打起行政訴訟，一審敗訴後，在上訴二審最高行政法院。最高行審理後，認為上訴無理由，因此駁回遊戲橘子的請求，確定開罰200萬元。本案也成為國內首宗遊戲業者機率不實而遭開罰的案例。

丁特在2021年間花費414萬多元，實測《天堂M》製作稀有寶物「紫布」的成功率，其中6月22日至8月22日花費113萬元進行227次製作、成功20次；8月27日儲值87萬元進行175次製作、成功4次；9月23日花費150萬元進行300次製作、成功7次。總計他一共製作816次，成功次數僅有36次，其中成功率僅有4.4％，與官網公告的10％嚴重不符合。

丁特因此在9月份開直播，提到「欺騙消費者」、「騙錢」、「合法賭博加詐欺」等用語，又說到「你手遊都不公布機率，也不給保底，你不讓玩家可以控制風險跟預算」、「我覺得這是需要被社會關注的」。丁特的言論引起遊戲橘子不滿，雙方打起官司；此外，這言論也被公平交易委員會注意，進行調查。

公平會認為，根據遊戲橘子2019年12月為了銷售《天堂M》而舉行玩家座談會，當時會場大螢幕刊載「可以公開活動製作、抽卡、合成的機率嗎？」遊戲橘子現場回覆「台版機率都是跟韓國一模一樣的」，現場人員也回答說「遊戲機率跟製作的部分...基本上台版官網就是比照韓版...不用擔心我們去竄改機率。」但這與丁特測試的結果截然不同。

而公平會也調查發現，《天堂M》台版、韓版2018年至2019年10月間，因為需要材料較多，所以製作紫布成功的設定機率固定為10%；但2019年10月開始，韓國原廠以兩國市場及民情不同為由，將台版改為僅需一半材料就能製作紫布，並將製作成功設定機率改為5%，兩者顯然不同。

也因此，公平會認為遊戲橘子宣傳的「台版機率都是跟韓國一模一樣的」，與事實不符合，確實有可能誤導消費者，因此開罰200萬元。遊戲橘子不服裁罰，提出行政訴訟。一審台北高等行政法院判決遊戲橘子敗訴，遊戲橘子上訴第二審，二審最高行政法院也認為上訴無理由，駁回遊戲橘子上訴，全案確定。