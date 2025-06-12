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交保落空！柯文哲、沈慶京4人遭延長羈押...抗告全被駁回

▲▼柯文哲在矯正署人員護送下抵達台北醫院，準備進行手術。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲遭延長羈押，提抗告遭駁回確定。（圖／記者呂佳賢攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲、威京集團主席沈慶京等4人，因涉及京華城弊案，遭台北地方法院延長羈押禁見到今年8月為止，柯文哲等人提出抗告，高等法院審理後，認為柯文哲等人羈押原因仍存在，且有羈押禁見的必要，北院裁定無誤，因此駁回柯文哲等4人抗告。

台北地檢署偵辦柯文哲等人涉及的京華城弊案，於去年8月底趁著台北市議員應曉薇打算出境時，將她帶回偵訊；另外也發動同步偵查行動，帶回沈慶京等人進一步訊問，檢方當時就聲請羈押應曉薇、沈慶京，以及應曉薇助理吳順民等人獲准。案情向上延燒，去年9月5日後也順利聲請羈押柯文哲，以及大帳房李文宗獲准。

案件直到年底的12月26日偵查終結提起公訴，台北地方法院一度裁定讓柯文哲等人交保、接受科技監控，但經過撤銷發回重裁後，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人於今年1月2日遭北院改裁定羈押禁見。3月底北院裁定延長羈押2個月。

直到6月初，台北地院再度以柯文哲等4人涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人，而使案情晦暗不明之虞，因此裁定再度延長羈押2個月。柯文哲等人不服，向高等法院提出抗告。

高院審理後，認為依照原審的審理進度，本案中目前仍有許多證人需要交互詰問，且4人羈押的原因仍存在，又有羈押必要，因此駁回4人的抗告。本案不得再抗告，就此確定。至於沈慶京罹患疾病身體不佳而聲請交保部分，高院指出，這部分有待原審依照聲請意旨另行調查處理。

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