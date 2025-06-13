高等法院「略式裁定」讓鍾文智跑了　檢提抗告遭最高法院打臉

▲檢方對高等法院針對鍾文智（圖／ETtoday資料照，台灣高檢署提供）的略式裁定提抗告，遭最高法院駁回確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「連一鮑魚」前董事長、「摩坦利」投資公司負責人鍾文智，因為涉及多起TDR案件，遭判刑18年定讞，但高等法院在定讞前，卻解除對鍾文智的科技監控，導致鍾文智人間蒸發至今仍遭通緝，高院被質疑解除科技監控的裁定未依一般程序，而是透「略式裁定」，被質疑縱放人犯。對此，檢方對高院給予鍾文智的略式裁定，提出抗告，但遭最高法院駁回。

鍾文智因為炒作多檔TDR二審高等法院在2023年5月間判處有期徒刑17年6月。高院也在2023年10月間裁定對鍾文智實施電子腳鐐科技監控，限制出境出海、並定時到派出所報到。不過高院去年8月法官調動後，本案改發由法官邱忠義、陳勇松組成的合議庭審理。合議庭審理後，在科技監控1年後的2024年10月間，決定提高鍾文智保釋金2000萬元，並停止對鍾文智科技監控。不過當時合議庭並未做出實體裁定，而是以審理單代替裁定，所以沒有送達檢察官，就通知鍾文智前來拆卸電子腳鐐設備，導致檢察官沒有機會對法官的決定提起抗告。

最高法院於今年3月12日將鍾文智涉案的7個罪行判決定讞，並通知檢方對鍾文智啟動防逃機制，但鍾文智卻人間蒸發，檢警單位緊急啟動通緝機制、並通知註銷鍾文智護照，但已經來不及阻止鍾文智逃亡。為了彌補過失，高院也在3月28日上傳一個解除鍾文智科技監控的「略式裁定」。

▲檢方對高等法院的略式裁定提抗告，遭最高法院駁回確定。（圖／記者吳銘峯攝）

對於高院的略式裁定，檢方不服，向最高法院提出抗告。但最高法院審理後，認為檢方並非本案的受裁定人，無權抗告；此外，鍾文智目前已經遭通緝而未到案，檢方雖認為不應解除科技監控，但實際上目前即便撤銷原裁定發回更裁，高院也無法將鍾文智帶到法庭內開庭審理，並無實益。因此最高法院駁回檢方抗告。

據了解，本案裁定中的審判長邱忠義只負責裁定的合議，略式裁定的內容由受命法官所擬定、合議庭簽名。但裁定之前的調查、訊問，裁定之後的後續處理，都是受命法官處理。在本案裁定作成之後，邱忠義就出境赴德國考察，共有10天不在台灣。從而，本案由最資深的法官、也是本案受命法官全權處理，結果就發生此事。而本案事後究責，邱忠義、陳勇松2名法官遭送法官評鑑，但高院大多數法官不認同上級機關的無限上綱連坐處分；因此在高院近幾個月票選的「法官職務評定委員」、「法官職務評定委員」、「充任審判長小組委員」、「刑事補償求償委員會」投票結果都是由邱忠義法官得到最高票，頗有為他平反之意。