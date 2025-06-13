好市多「2.3公頃」新據點疑曝光！　年中慶開跑今起現折618元

▲美式賣場好市多外觀。（圖／記者張雅雲攝）

記者葉國吏／綜合報導

美式賣場好市多傳出將在台南拓展第二家分店，占地約2.3公頃，預計在2028年開幕。不過針對此消息好市多未正面證實。另外，好市多今天起展開618年中慶活動，連續7天的線上購物最高折抵618元。

佔地根據台南市政府公布資料，這家新店計畫位於東區「南台南副都心」，即未來台鐵車站與捷運站的交會處，預計於2028年正式開幕。雖然市府文件明顯暗示進駐業者為好市多，但目前官方尚未予以證實。

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▲好市多台南二店示意圖。（圖／翻攝台南市財稅局網站）

根據台南市政府徵求民間規劃的「東區商四複合式商業設施促參案」評估報告指出，25、26號土地將打造「國際物流商城」，並引進全球知名的連鎖零售品牌。報告中提到，這家業者自2021年在台灣突破千億營收，2023年更達到1200億元；旗下分店如南台中店、北台中店、台北內湖店、新北中和店，均進入全球最賺錢分店前10名，其中南台中店更是連續多年稱霸榜首。這些數據與好市多的營運表現高度吻合，令外界猜測展店計畫的主角正是好市多。

針對相關消息，好市多回應表示，展店一直是公司的目標，並持續尋找合適地點進行評估。他們強調，所有新店開發工作均依法配合政府機關辦理，若有進一步計畫，將在第一時間通知會員與媒體。

▲好市多台南二店示意圖。（圖／翻攝台南市財稅局網站）

除了展店消息，好市多今（12日）起至6月18日配合618年中慶，推出連續7天的線上購物優惠活動。此次促銷涵蓋超過200項商品，最低享8折起；活動期間消費滿8800元，輸入優惠代碼還可現折618元。