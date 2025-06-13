　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「2025世界海洋日在桃園」展覽　聚焦海洋塑膠危害

▲2025世界海洋日在桃園展覽　

▲2025世界海洋日在桃園展覽開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園擁有長達51公里的海岸線，市長張善政12日出席「2025世界海洋日在桃園」開幕式表示，守護海洋是市府的責任與使命，除持續推動「珍珠海岸」計畫，也致力從根本改善海岸環境，率全國之首設立的「海廢細分場」將於7月啟用，針對漂流至沙灘的海洋廢棄物進行精細分類與資源再利用，落實資源循環再生理念。

張善政並感謝多家在地企業，長期攜手市府投入海岸認養與淨灘行動，充分展現企業社會責任。市府並以各別創作的海廢再生藝術品，致贈認養企業，以示對企業貢獻的肯定與感謝。

▲2025世界海洋日在桃園展覽　

▲市府以各別創作的海廢再生藝術品，致贈投入海岸認養與淨灘行動的企業。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政也指出，2025世界海洋日以「Wonder: Sustaining What Sustains Us（奇蹟：保護維繫我們生命的海洋）」為主題，提醒人類不僅要守護海洋，更應理解唯有海洋健康，才能維繫人類自身的生存環境，突顯人與海洋密不可分的依存關係。今（114）年系列活動從6月12日至28日舉辦，涵蓋教育課程、展覽體驗及民眾參與活動，向下扎根，提升市民對海洋議題的認識與關注。

▲2025世界海洋日在桃園展覽　

▲「2025世界海洋日在桃園」展覽，聚焦海洋塑膠危害。（圖／記者楊淑媛攝）

環保局表示，本次活動以「靜態展覽」與「動態遊程」雙軸設計，免費開放市民參與，結合環境教育與在地體驗，呼應世界海洋日主題。為落實聯合國永續發展目標SDGs第14項「保育及永續利用海洋與海洋資源」，靜態展覽聚焦於海洋塑膠危害及廢棄物的再利用，6月12日至28日歡迎市民朋友，前往桃園市立圖書館總館展區參觀，或於6月10日至29日造訪桃園海螺文化體驗園區，親身感受豐富多元的展覽內容與互動體驗。

海岸及資源循環工程處表示，本次桃園海洋日以「循環-新未來」為主軸，除了海洋廢棄物外，市府積極推動「修惜站」計畫，已於桃園、中壢、八德、平鎮、楊梅與大溪等地設置11處據點，回收課桌椅、廢棄家具、自行車、小家電、舊衣與二手玩具等物品，經修復後轉化為實用家具或文創商品，實踐資源循環再利用理念。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
625 4 3976 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
印度波音客機「離地30秒」墜毀全程影片曝光
印航787客機墜毀　塔塔集團：給每位罹難者家屬340萬元撫恤
印度空難「飛機撞上宿舍」　男大生跳樓撿回一命
印航墜毀「11A男乘客」奇蹟生還！　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「2025世界海洋日在桃園」展覽　聚焦海洋塑膠危害

桃園推健康管理計畫　籲13萬慢性病市民定期追蹤回診

警察節首度放假！保六總隊長變身甜點師　親手做芋圓慰勞同仁

台南之光！陳胤泰會考奪全國榜首　陳亭妃請益「高分心法」

拼出夢想！基隆青年實習計畫開跑　邱佩琳：打造在地職涯起點

詐騙廣告APP橫行每週破萬件　蘇俊賓籲中央正視、強化源頭管理

台東翁迷路超商徘徊　警載送客運轉運站助返家

國際志工陪伴中學生學英語　金車攜手ICYE打造跨文化教室體驗

逆轉異鄉人生　越籍生潘氏美玲崑大畢業直升研究所

男子失聯多日　台東警夜間緊急尋獲化解家屬焦急

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

【火爆場面】癌末家屬門禁時間轉院爆口角　控主任恐嚇

【館長合體汪小菲】館長曝李進良牽線 跟汪小菲吃晚餐

【泰格與雪兒】酷涼液

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

家寧出庭曝「沒與Andy老師對到眼」：一切都會越來越好

【安娜貝爾是妳？】長髮公主拉人上塔卻放手　詭異笑容嚇到網友

瞬間畫面曝！印航242人客機「墜毀爆炸」　發MAYDAY求救後失聯

「2025世界海洋日在桃園」展覽　聚焦海洋塑膠危害

桃園推健康管理計畫　籲13萬慢性病市民定期追蹤回診

警察節首度放假！保六總隊長變身甜點師　親手做芋圓慰勞同仁

台南之光！陳胤泰會考奪全國榜首　陳亭妃請益「高分心法」

拼出夢想！基隆青年實習計畫開跑　邱佩琳：打造在地職涯起點

詐騙廣告APP橫行每週破萬件　蘇俊賓籲中央正視、強化源頭管理

台東翁迷路超商徘徊　警載送客運轉運站助返家

國際志工陪伴中學生學英語　金車攜手ICYE打造跨文化教室體驗

逆轉異鄉人生　越籍生潘氏美玲崑大畢業直升研究所

男子失聯多日　台東警夜間緊急尋獲化解家屬焦急

「瘦瘦筆」讓陰莖長度增加？　專家發表看法

婚禮變靈堂　出嫁對象竟是遺體！未婚夫突亡「她堅持完婚」

台灣半導體超吸金　安永：上半年籌資91億元稱霸各產業

最容易被愛沖昏頭星座Top 3　射手不聽朋友勸「感覺對了」就熱戀

國際火線／正視黑暗：大陸犯罪劇的大尺度突破

5金控董事改選！3家大股東陣容大變　華南金、國泰金父子接班

中國爆大規模個資網路外洩　KPMG教戰4招應對

克服地面濕滑泥濘　第四作戰區重砲保養射擊

「2025世界海洋日在桃園」展覽　聚焦海洋塑膠危害

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

地方熱門新聞

2025桃園總舖師辦桌活動　6/12開放網路認桌

台南之光！陳胤泰會考奪全國榜首陳亭妃請益「高分心法」

保六總隊長變身甜點師　親手做芋圓慰勞同仁

基隆青年實習計畫開跑　邱佩琳：打造在地職涯起點

2025世界海洋日在桃園展覽　聚焦海洋塑膠危害

台中工地驚傳熱衰竭猝死　男口吐白沫亡

桃園推健康管理計畫　籲慢性病者追蹤回診

周氏蝦捲員工「廚餘倒回滷鍋」　衛生局火速查出4缺失

台南區會考成績公布補教協會提供落點錄取預估表供參考

一層53戶似「城中城」！高雄大樓火警2人送醫

詐騙廣告APP橫行　蘇俊賓籲中央應強化源頭管理

逆轉異鄉人生越籍生潘氏美玲崑大畢業直升研究所

販賣機賣檳榔　加註警語也難防

更多熱門

相關新聞

響應2025世界海洋日　Xpark與水試所簽署MOU

響應2025世界海洋日　Xpark與水試所簽署MOU

位於桃園市青埔地區的台灣橫浜八景島公司（簡稱Xpark）與農業部水產試驗所（稱水試所）於6日世界海洋日前夕，由水試所所長張錦宜與Xpark總經理兼館長手嶋一雄，在桃園市政府農業局胡淑芬專門委員見證下，雙方共同簽署學術與教育合作協議書。

關鍵字：

2025世界海洋日桃園展覽海洋塑膠危害

讀者迴響

熱門新聞

印度客機墜毀　「11A男乘客」奇蹟生還

印墜機乘客生還　自己走出殘骸影片曝光

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

即／印度波音客機「離地30秒」墜毀全程影片曝光

《楓之谷Artale》再道歉

強降雨熱區轉移「南台灣紫爆」　3縣市防致災豪雨

印度空難「飛機撞上宿舍」　男大生跳樓撿回一命

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

即／印航墜機　外媒：機上242人全數罹難

印度航空嚴重空難　母公司：撫恤金340萬元

破紀錄！館長直播43萬人同時在線

即／台南男賣場揮武士刀　中槍倒下

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

更多

最夯影音

更多

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

【火爆場面】癌末家屬門禁時間轉院爆口角　控主任恐嚇

【館長合體汪小菲】館長曝李進良牽線 跟汪小菲吃晚餐

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面