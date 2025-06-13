▲2025世界海洋日在桃園展覽開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園擁有長達51公里的海岸線，市長張善政12日出席「2025世界海洋日在桃園」開幕式表示，守護海洋是市府的責任與使命，除持續推動「珍珠海岸」計畫，也致力從根本改善海岸環境，率全國之首設立的「海廢細分場」將於7月啟用，針對漂流至沙灘的海洋廢棄物進行精細分類與資源再利用，落實資源循環再生理念。

張善政並感謝多家在地企業，長期攜手市府投入海岸認養與淨灘行動，充分展現企業社會責任。市府並以各別創作的海廢再生藝術品，致贈認養企業，以示對企業貢獻的肯定與感謝。

▲市府以各別創作的海廢再生藝術品，致贈投入海岸認養與淨灘行動的企業。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政也指出，2025世界海洋日以「Wonder: Sustaining What Sustains Us（奇蹟：保護維繫我們生命的海洋）」為主題，提醒人類不僅要守護海洋，更應理解唯有海洋健康，才能維繫人類自身的生存環境，突顯人與海洋密不可分的依存關係。今（114）年系列活動從6月12日至28日舉辦，涵蓋教育課程、展覽體驗及民眾參與活動，向下扎根，提升市民對海洋議題的認識與關注。

▲「2025世界海洋日在桃園」展覽，聚焦海洋塑膠危害。（圖／記者楊淑媛攝）

環保局表示，本次活動以「靜態展覽」與「動態遊程」雙軸設計，免費開放市民參與，結合環境教育與在地體驗，呼應世界海洋日主題。為落實聯合國永續發展目標SDGs第14項「保育及永續利用海洋與海洋資源」，靜態展覽聚焦於海洋塑膠危害及廢棄物的再利用，6月12日至28日歡迎市民朋友，前往桃園市立圖書館總館展區參觀，或於6月10日至29日造訪桃園海螺文化體驗園區，親身感受豐富多元的展覽內容與互動體驗。

海岸及資源循環工程處表示，本次桃園海洋日以「循環-新未來」為主軸，除了海洋廢棄物外，市府積極推動「修惜站」計畫，已於桃園、中壢、八德、平鎮、楊梅與大溪等地設置11處據點，回收課桌椅、廢棄家具、自行車、小家電、舊衣與二手玩具等物品，經修復後轉化為實用家具或文創商品，實踐資源循環再利用理念。