響應世界海洋日！Xpark、水試所簽署MOU　深化國人海洋教育

▲Xpark與水試所簽署MOU共同深化國人海洋教育。(圖／Xpark提供)

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市青埔地區的台灣橫浜八景島公司（簡稱Xpark）與農業部水產試驗所（稱水試所）於6日世界海洋日前夕，由水試所所長張錦宜與Xpark總經理兼館長手嶋一雄，在桃園市政府農業局胡淑芬專門委員見證下，雙方共同簽署學術與教育合作協議書。

Xpark總經理手嶋一雄表示，作為一個水族館的場域，除了推廣海洋教育增進民眾對保育的認識外，與生物一起帶給世界笑容與感動，是Xpark一如既往的初衷外，更期許發揮教育功能以寓教於樂進行推廣海洋教育以及對海洋生物保育的認識，並透過場域讓民眾透過了解、學習進而引發好奇並展開行動。

▲Xpark總經理手嶋一雄表示，作為一個水族館的場域，與生物一起帶給世界笑容與感動，是Xpark一如既往的初衷。(圖／Xpark提供)

而今日重要的合作結合水試所在海洋生物研究與保育的專業知識與技術，以及Xpark在水族展示與大眾教育推廣的場域與經驗，共同為提升臺灣的海洋生物保育管理，以及深化國人的海洋教育而努力。

▲響應2025世界海洋日，Xpark與水試所簽署MOU。(圖／Xpark提供)

後續也將在多個關鍵領域展開緊密合作，包括：

一、海洋生物照護管理及調查合作：雙方將共同進行海洋生物的健康評估與疾病防治研究，合作開展海洋生物行為、生態習性等調查研究，並交流海洋生物照護與管理的技術及經驗。

二、海洋生態環境復育合作：雙方將攜手規劃及執行海洋棲地復育計畫，合作進行海洋污染的監測與防治研究，並共同推動海洋生態保育相關的研究與教育活動。

三、水族館經營管理合作：雙方將分享水族展示、生物展示規劃與管理的寶貴經驗，共同提升水族館展示教育功能的創新方法。

四、海洋生物生態大眾教育推廣合作：雙方將共同規劃與舉辦多元化的海洋教育活動，並合作開發具吸引力與教育意義的海洋教育推廣教材與活動。

為了喚醒人類對於海洋的認識、保護及永續利用，聯合國在2008年通過決議，自2009年起，指定6月8日為「世界海洋日」。2025聯合國世界海洋日主題「奇蹟：保護維繫我們生命的海洋 」唯有確保海洋永續發展，未來世代才能擁有機會去探索其奧妙，而不是只能懷念那些消失的美好。