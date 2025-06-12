全國唯一K-12國際公校！　沙崙國際高中開放招生雙語夢想起飛

▲台南市立沙崙國際高中將於114學年度正式招生，打造全台唯一K-12制雙語公立學校。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南孩子，也能在地啟航、走向世界！全國首座涵蓋幼兒園到高中的K-12制公立國際學校「沙崙國際高級中等學校」將於114學年度正式招生，主打雙語教學、國際學程與科技創新，並與加拿大卓越國際學院（OIA）簽署雙聯學位合作備忘錄，讓學生不出國也能擁有國際學歷，一舉打開世界大門。

在市議員杜素吟市政總質詢中關心到沙崙高中的師資與招生狀況，台南市教育局回應指出，沙崙國際高中為台灣首創K-12公校體系，融合在地教育、國際連結與創新資源，成為國中畢業生追求雙語與國際化升學路線的首選。首屆預計招收三班，其中一班為「雙語實驗班」，強調語言實用與全球素養並進。

市長黃偉哲表示，沙崙國際高中坐落在沙崙智慧綠能科學城，鄰近成功大學、陽明交大與中央研究院南部院區等高等科研機構，具備得天獨厚的科技學習優勢。市府將全力支持該校打造「在地學習、國際接軌」的教育典範，實現不必離鄉、就能放眼世界的願景，讓每一位台南孩子都能直通未來。

教育局長鄭新輝指出，目前沙崙高中已有逾八成教師具雙語教學能力，並聘有2名外籍英語教師，打造沉浸式學習環境。同時引進加拿大安大略省認證的OSSD課程，學生在台即可取得雙文憑，具備報考哈佛、牛津、多倫多等世界名校的資格，未來升學道路更加多元、無縫接軌國際。

籌備處主任黃詞凰強調，沙崙國際高中擁有新穎空間、多元課程與靈活彈性，從語言、科技到未來競爭力，皆以學生為核心，打造適應未來的教育場域。她誠摯邀請有志學子踴躍選擇沙崙，勇敢跨出第一步，一同踏上通往世界的旅程。