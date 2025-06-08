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考上夢想台大、政大　雲林弟卻憂「家裡沒錢」！一票人暖喊贊助

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲考上台大是原PO的夢想。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

大專校院近期陸續公布申請入學正取備取名單，可說是幾家歡樂幾家愁，一名同學就表示，錄取台大經濟系及政大統計系等校系，但家中經濟狀況根本無法負擔北上唸書的開銷，讓他感到很絕望，「夢想本來就是給現實擊潰的存在」，貼文曝光，竟有許多網友主動提出援助方案，希望幫助男同學一圓夢想。

男同學在Threads發文，當收到正取通知時，心中一度感到欣喜，但隨即陷入深深的矛盾，原以為只要學測成績優異，考上理想的學校，大學生活就能充滿希望，但卻忽略了南北部生活開銷的巨大差異，「可我卻漏算了，家裡根本沒辦法支撐我在北部讀大學」。

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男同學透露，正取的校系包括台大經濟和政大統計，備取則有政大金融、政大法律以及中正電機，目前正掙扎於選擇台大經濟系，因為這是他的初心、夢想，或是選中正電機系，「硬填、飯碗」。

原PO進一步說明自己的家庭背景，家住雲林，家庭月收入約5至6萬元，雖不屬於中低收入戶，但家中還有一位國小二年級的弟弟要扶養，加上近期長輩有法律糾紛，可能需支付大筆的訴訟費用，家中財務更加緊張。

貼文曝光，許多暖心網友伸出援手，「如果我跟你都有進台大經濟，我家在台大旁邊，看能不能給你房間住」、「家在台北開小吃店，有需要可提供你伙食」、「來台北不嫌棄的話來跟姐姐住，小房間給你不收錢，幫我每周微打掃一下就好，但在南勢角離政大不算近...希望你上台大」。

網友也建議原PO透過兼職家教或申請校內工讀來減輕生活壓力，「台大有工讀可以申請，在外面也可以接家教」、「台大、政大你都錄取了，接家教很好找的」、「我是政大的學生，住宿舍很便宜，可以先上來一年慢慢存一點錢，我現在一個禮拜大概接6小時的家教（還放假週五週六週日）一個月有12000的額外收入，如果學貸＋宿舍＋打工，可以在台北生存的！希望你不要放棄自己的夢想喔」。

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