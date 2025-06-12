共諜案起訴前吳釗燮飛歐洲？　總統府：在野黨惡意扭曲製造對立

▲國安會秘書長吳釗燮。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨智庫副執行長凌濤指出，北檢日前起訴4名共諜，其中曾跟隨現任國安會秘書長吳釗燮10年的助理何仁傑遭檢方求處重刑，而吳釗燮卻早在一週前就已獲悉共諜案本週起訴，並早一步落跑到歐洲，質疑消息走漏。對此，總統府12日表示，在野黨惡意扭曲我政府國安團隊外交行程，製造分歧對立，呼籲有心人士評論時政勿忽視事實，誤導國人視聽。

凌濤表示，吳釗燮在德國批評中共搞擴張，卻在自己的辦公室裡養共諜，破壞台灣形象非常不要臉。他說，吳釗燮任內斷交8個國家，他懷疑就是吳的秘書把台灣與邦交國的互動資料洩漏給中共，呼籲吳釗燮趕快接受調查。

對此，總統府發言人郭雅慧今（12）表示，基於尊重司法程序進行，總統府不會對司法偵辦個案作任何評論。總統府立場始終一致，任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應受到最嚴厲制裁，不分黨派、不問身分，皆勿枉勿縱、依法嚴辦。

郭雅慧表示，遺憾在野黨惡意扭曲我政府國安團隊外交行程，製造分歧對立，呼籲有心人士評論時政勿忽視事實，誤導國人視聽。她強調，有鑒於中國對台滲透、統戰威脅日益嚴重，各項國安法制與國家韌性強化刻不容緩，期待不分朝野黨派全力支持，團結國人抵抗分化，共同因應來自威權的威脅。