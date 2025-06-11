蝴蝶甩尾+熱低壓登場！美模式預測雨量「紫到發白」　暴雨熱區曝

▲各國預測蝴蝶路徑 。（圖／NCDR）

記者閔文昱／綜合報導

今年首颱「蝴蝶」11日上午生成，雖未直接侵台，卻持續影響台灣天氣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」11日晚間分享歐美德3國預測模式，並表示蝴蝶颱風正將偏南風帶上台灣，加上其殘餘雲系已發展成另一個熱帶低壓，預計將與南風一同掃過台灣，各地將進入一段「多雨的日子」。

台灣颱風論壇分析，目前各國數值模式對未來4天的累積雨量預測雖有落差，但對降雨範圍分布看法一致，顯示「南部與花東將是明顯降雨熱區」。民眾若有戶外活動規劃，務必提前做好防雨準備，並留意最新天氣變化。

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▲歐美德3國預測模式。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

在雨量預測上，台灣颱風論壇也點出不同模式的差異：美國數值模式顯示最劇烈降雨（圖中呈現紫到發白），而德國模式相對保守，顯示雨量較少。此一落差主因是各模式對「西南季風」掌握不同。粉專表示，觀察過去梅雨季的準確率，各家模式皆有其優缺點，無絕對強勢者，因此一向採納三方預測共同參考。

整體來看，未來幾天在熱帶低壓與季風共同影響下，台灣南部與花東降雨將趨明顯，中部亦有機會受波及。不僅山區需防豪雨，沿海地區也應注意海象變化與強陣風發生的可能性。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

除了颱風蝴蝶，中央氣象署11日晚間已發布熱帶性低氣壓特報，表示菲律賓東方熱帶擾動94Ｗ目前已經生成熱帶性低氣壓，不排除未來有生成颱風可能，周四到周六將為台灣帶來水氣，其中又以周五最接近，各地水氣增加，東半部及中南部要留意大雨、豪雨及劇烈天氣。