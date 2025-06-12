　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪奇昌赴北京參訪　陸委會：正向看待兩岸民間交流

▲▼台灣產經建研社理事長、前立法委員洪奇昌。（圖／記者陳冠宇攝）

▲台灣產經建研社理事長、前海基會董事長洪奇昌。（圖／記者陳冠宇攝）

記者蔡紹堅／台北報導

前海基會董事長洪奇昌近日赴北京參訪交流，大陸官媒《新華社》12日報導此事，稱「取得積極交流成果」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，陸委會正向看待兩岸民間團體健康有序的交流。

梁文傑在例行記者會上被問到此事，他說，洪奇昌先生現在是「民間人士」，在陸委會看來，只要符合《兩岸條例》的相關規範，秉持對等尊嚴的原則，任何兩岸民間團體健康有序的交流，都正向看待。

不過，梁文傑也強調，不能有任何配合對方的統戰行為，「這是我們不希望看到的。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

在《新華社》發出的報導中，洪奇昌是以台灣產經建研社理事長身分到北京交流，參訪了北京市高級別自動駕駛示範區、亦莊細胞治療研發中試基地、兩岸科創中心，並與兩岸企業家峰會生技小組座談交流。

報導還提到，該交流團深入了解大陸生技產業發展情況及政策法規，探討兩岸生物醫藥等領域前沿發展與合作機遇，「取得積極交流成果」。

另外，前總統馬英九日前宣布將赴福建廈門參加「海峽論壇」，陸委會認為相當不當且有失立場，並深感遺憾與不可思議。對此，梁文傑進一步解釋，海峽論壇2009年召開第一屆時，是馬英九總統執政的，當年的陸委會將「海峽論壇」定性為一個統戰平台，不准中央官員參加。

梁文傑強調，陸委會現在奉行的政策，也是在馬英九總統擔任國家元首的時候所制定的，「他的出席本身就已經讓陸委會覺得很不可思議，在我們看來，這就是失格。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
625 4 3976 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
印度空難「飛機撞上宿舍」　男大生跳樓撿回一命
「服用這些藥」別同時喝咖啡！藥師嚴厲警告
林安可雙響砲灌7打點！獅隊最速30勝點亮上半季「M10」封王
快訊／印航墜毀「11A男乘客」奇蹟生還！　
更猛雨彈來了！強降雨熱區轉移「南台灣紫爆」　3縣市防致災豪雨
AV女優「引退前夕」40萬積蓄被騙光！　淚訴：恐無法如期上岸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

洪奇昌赴北京參訪　陸委會：正向看待兩岸民間交流

原民會公告祭儀假實施方式　符合身分可放假3天

遭爆不滿三親等條款痛罵賴清德　簡舒培：抹黑無法轉移罷免焦點

民間兵推後有2敘事爭議　沒第一擊台灣無能、內戰化助老共法律戰

簡舒培遭爆怒批賴清德　陳智菡開酸不忘宣傳法庭直播

政院擬修地方補助辦法　國民黨團轟「違法」：惡整人民絕不接受

批國家機器奪自由達11個月！　朱立倫聲援柯文哲：赤裸的政治清算

沈伯洋父公司登記「中國台灣」　陸委會：不只他，所有廠商都一樣

總統府邀聽國安簡報在野有疑慮　盼賴清德出席對話而非只聽報告

柯文哲再延押2個月　民眾黨斥：絕不屈服於民進黨政府卑劣行徑

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【測試寶寶最喜歡哪個親戚】他0思考秒投入姨丈懷抱XD！

好友徒手抓「喇牙」說要放生 對看後一陣混亂XD

媽送「恐龍立體書」兒子嚇爛　掀開下頁秒走人：這書咬人

【微博炸了】館長一句話戳破翻牆秘密　陸網崩潰：別再說了！

洪奇昌赴北京參訪　陸委會：正向看待兩岸民間交流

原民會公告祭儀假實施方式　符合身分可放假3天

遭爆不滿三親等條款痛罵賴清德　簡舒培：抹黑無法轉移罷免焦點

民間兵推後有2敘事爭議　沒第一擊台灣無能、內戰化助老共法律戰

簡舒培遭爆怒批賴清德　陳智菡開酸不忘宣傳法庭直播

政院擬修地方補助辦法　國民黨團轟「違法」：惡整人民絕不接受

批國家機器奪自由達11個月！　朱立倫聲援柯文哲：赤裸的政治清算

沈伯洋父公司登記「中國台灣」　陸委會：不只他，所有廠商都一樣

總統府邀聽國安簡報在野有疑慮　盼賴清德出席對話而非只聽報告

柯文哲再延押2個月　民眾黨斥：絕不屈服於民進黨政府卑劣行徑

蘭蔻、資生堂「最美快閃店」即日開跑　尊寵待遇美照拍不完

印度空難「飛機撞上醫學生宿舍」　男大生跳樓撿回一命

台南之光！陳胤泰會考奪全國榜首　陳亭妃請益「高分心法」

推動國軍雙語戰力　國防部：官兵要有直球對決的勇氣

44門155榴彈牽引砲　四戰區重砲保養射擊

拼出夢想！基隆青年實習計畫開跑　邱佩琳：打造在地職涯起點

卡地亞熱賣Santos錶有小尺寸了　915萬美洲豹冰桶與水晶杯齊亮相

魏如萱六度角逐金曲女歌手！　將獻唱致敬「已故音樂人」曝心情五味雜陳

陸委會：馬英九任內定性「海峽論壇」為統戰平台

WTA創舉！凍卵可申請排名保護　詹詠然當大使：對未來的保險

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

政治熱門新聞

沈家進口陸貨93噸　沈伯洋：電話網路就能下單

快訊／謝宜容霸凌下屬、濫用就安基金買禮盒　監察院全票通過彈劾

陳佩琪熱也不開冷氣：要體驗柯文哲遭關押環境

游盈隆分析大罷免！　點名「北北桃這4藍委最危險」

罷免國民黨立委何時投票？　李進勇：「這6個週六」都有可能

館長赴上海掀炫風　陸委會提醒對等尊嚴交流：避免觸犯兩岸條例

快訊／賴清德邀618共商國是　民眾黨：視具體內容再回覆

快訊／貨物稅三讀　節能家電減稅延長至2029年底

想逃罷免案？中選會開示「請辭」就好

民眾黨推法庭直播　司法院：應暫緩修法

簡舒培遭爆怒批賴清德　陳智菡開酸不忘宣傳法庭直播

苗栗前鎮長索賄8百萬、向廠商要回扣遭拒　監察院通過彈劾

罷瑤找不到張克晉？　他爆「早在臉書打卡洩行蹤」：賴苡任就是沒心

好熱！北市1.4萬戶社宅僅45戶有冷氣　都發局將推以租代買

更多熱門

相關新聞

沈伯洋父公司登記「中國台灣」　 陸委會緩頰

沈伯洋父公司登記「中國台灣」　 陸委會緩頰

民進黨立委沈伯洋的父親沈土城近日被爆料，在大陸海關登記時使用「中國台灣」的名稱。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，這是沒有選擇空間的，很多進出口廠商都這樣，「我想不是只有沈伯洋的父親是這麼做。」

黃之鋒面臨無期徒刑　陸委會：勿趕盡殺絕

黃之鋒面臨無期徒刑　陸委會：勿趕盡殺絕

館長狂讚大陸進步　陸委會：建議久住

館長狂讚大陸進步　陸委會：建議久住

馬英九將出席海峽論壇　陸委會提醒要秉持對等尊嚴原則

馬英九將出席海峽論壇　陸委會提醒要秉持對等尊嚴原則

館長赴上海掀炫風　陸委會提醒對等尊嚴交流：避免觸犯兩岸條例

館長赴上海掀炫風　陸委會提醒對等尊嚴交流：避免觸犯兩岸條例

關鍵字：

洪奇昌陸委會梁文傑

讀者迴響

熱門新聞

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

快訊／學霸高中生落榜　甄選會：分發資格遭教育部發函取消

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

6.4地震警報響了！「台人當下一幕」萬人爆共鳴

即／印航墜機　外媒：機上242人全數罹難

台灣老牌「支付平台」爆惡性倒閉　公司深鎖

E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定

印航客機墜毀瞬間畫面曝　發MAYDAY後失聯

嘉義市各國中畢業典禮　黃敏惠送祝福

獨／家寧出庭曝「沒與Andy老師對到眼」：會越來越好

館長見機器人送餐「中國進步成這樣」：台灣有嗎？

即／印度航空客機「剛起飛墜毀」　機上載242人

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面