洪奇昌赴北京參訪　陸委會：正向看待兩岸民間交流

▲台灣產經建研社理事長、前海基會董事長洪奇昌。（圖／記者陳冠宇攝）



記者蔡紹堅／台北報導

前海基會董事長洪奇昌近日赴北京參訪交流，大陸官媒《新華社》12日報導此事，稱「取得積極交流成果」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，陸委會正向看待兩岸民間團體健康有序的交流。

梁文傑在例行記者會上被問到此事，他說，洪奇昌先生現在是「民間人士」，在陸委會看來，只要符合《兩岸條例》的相關規範，秉持對等尊嚴的原則，任何兩岸民間團體健康有序的交流，都正向看待。

不過，梁文傑也強調，不能有任何配合對方的統戰行為，「這是我們不希望看到的。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



在《新華社》發出的報導中，洪奇昌是以台灣產經建研社理事長身分到北京交流，參訪了北京市高級別自動駕駛示範區、亦莊細胞治療研發中試基地、兩岸科創中心，並與兩岸企業家峰會生技小組座談交流。

報導還提到，該交流團深入了解大陸生技產業發展情況及政策法規，探討兩岸生物醫藥等領域前沿發展與合作機遇，「取得積極交流成果」。

另外，前總統馬英九日前宣布將赴福建廈門參加「海峽論壇」，陸委會認為相當不當且有失立場，並深感遺憾與不可思議。對此，梁文傑進一步解釋，海峽論壇2009年召開第一屆時，是馬英九總統執政的，當年的陸委會將「海峽論壇」定性為一個統戰平台，不准中央官員參加。

梁文傑強調，陸委會現在奉行的政策，也是在馬英九總統擔任國家元首的時候所制定的，「他的出席本身就已經讓陸委會覺得很不可思議，在我們看來，這就是失格。」