縣長全家貪「連累」4800名關鍵幹部　集體上家風教育課

▲大陸一名縣長全家一起貪污，導致該縣4800名幹部集體上反腐清廉、家風教育課。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

重慶市紀委監委微信公眾號「風正巴渝」今（12）日消息。近日，酉陽縣以當地貪腐官員李成群為反面典型，開展「關鍵少數」家風教育。全縣各鄉鎮、部門、國有企業200多名「一把手」及其家屬，一共4800多名「關鍵崗位」的黨員幹部接受家風廉潔教育。

據了解，重慶市酉陽縣紀委監委舉行本次教育活動，以「清風潤家 同心向廉」為主題，以好家風涵養好作風、培樹社會新風，者要針對「關鍵少數」，聚焦「一把手」及「關鍵崗位」，以「身邊案」教育警示「身邊人」。

「通過反面警示，我們一方面教育引導領導幹部家屬當好『廉內助』，另一方面就是推動領導幹部的家風接受幹部職工的監督。」該縣紀委監委相關負責人說。

為何有這樣「反腐」教育，主要當地原縣長李成群涉及貪腐，溺子愛妻、放棄原則、家風不正，成為這次教育教材，以全家腐敗作為典型案例，給4800名幹部學員當成上課教材。

據公開訊息介紹，李成群，土家族，1966年2月生，曾任酉陽縣縣長、潼南區代區長、區長。利用職務之便，大搞隱性腐敗，為親友在工程承攬、企業經營等方面謀取私利，並非法收受巨額財物。這些行為嚴重違反了黨紀和法律。

在具體案例中，李成群對家人的溺愛和放縱，導致全家深陷腐敗泥潭。他的家人利用他的權力影響，插手工程項目，收受賄賂，甚至參與洗錢等違法活動。

針對上述典型案例，該縣紀委監委還將家風建設與監督、辦案、整改、治理聯通起來，調查領導幹部利用職權或影響力為親友牟利、領導幹部子女互相請託辦事等問題專項整治，防止領導幹部子女互通款曲、政商勾連、生活腐化、目無法紀等歪風邪氣。