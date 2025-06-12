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日月光中壢廠「員工餐驚見活蛆」　衛生局：現場有多項缺失

▲▼ 。（圖／edhywbj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲炸物麵衣上有一條蛆狂蠕動。（圖／edhywbj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

「不是第一次了！」一名員工透露，上周一名科技廠移工吃團膳時，愣見炸物外皮有一條蛆在蠕動，影片曝光後，引發網友直呼「炸完還有蛆，有點誇張...衛生局要查一下」。事後，公司人資發出公告，暫停與供應商合作，也調查每一個製作環節；而衛生局回應，現場查核見有多項缺失，已開立限期改善通知單。

一名網友在Threads爆料，日月光中壢廠團膳有食安疑慮，外籍移工在6月3日用餐時，赫見炸物麵衣上竟出現「蠕動噁蛆」，當下讓人看了倒胃口，原PO並稱「這也不是第一次了...做再爛也換不掉的團膳！」

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影片曝光後，網友紛紛熱議，「衛生堪憂」、「太扯」、「直接衛生局反映比較快啦」、「難怪我之前吃完，回到家都很好上廁所（前中壢日X光員工路過）」、「不吃公司團膳的路過」、「只能說超扯，炸完還有蛆，有點誇張...衛生局要查一下」、「這不是炸過的東西，怎還會長蠕動的東西」、「我前公司也是這樣呢！爛到爆，搞得員工常常白飯配醬油」。

事後，原PO也曝後續，人力資源處回應，第一時間立即將有疑慮的食材進行退貨，並暫停與具風險的供應商合作，同步從「進料、檢驗、儲存、烹煮、運送、配膳」每一道流程進行確認，環境也全面消毒並落實稽核檢查。

此外，桃園市議員黃瓊慧也介入了解，並轉述衛生局的回覆，「接獲陳情後6/11至現場查核見有多項缺失，已開立限期改善通知單，責令業者限期改正，屆期將派員複查，倘未改正完成，可依食品安全衛生管理法第44條第1款規定處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰並已抽驗產品食材原料1件，送實驗室檢驗中。」

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