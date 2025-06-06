弱智女遭性侵懷孕！惡狼喊「她找我嘿咻」法官信了　理由曝光

▲彰化1名弱智女移工遭到性侵引產。（示意圖／翻攝pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名弱智女移工小莉，3年前在公司廠房廁所內遭到男移工阿倫性侵，因而懷孕引產，經DNA鑑定，胚胎與阿倫符合程度高達99%，檢方依乘機性交罪將阿倫起訴，雖然他喊冤「她邀我嘿咻的」，小莉也願意原諒對方，但法官認為，無法證明性交當時小莉無法抗拒，判阿倫無罪。

阿倫挨告後，承認與小莉性交，但堅稱不知她有智能障礙，強調性行為是對方主動邀約；律師也強調，小莉能獨立使用臉書、翻譯軟體傳遞訊息，甚至懷孕後刪除通聯紀錄，外在行為與常人無異，阿倫無從察覺她有心智缺陷。此外，兩人分屬不同廠區，互動有限，小莉於警詢、偵訊時均表示性行為出於自願，且不願追究被告責任。

法院審酌小莉證詞，發現其能理解問題並連貫回答，且主動以翻譯軟體邀約被告，未顯露明顯心智缺陷。加上有證人證實兩人工作場域分隔、互動很少，對於阿倫辯詞可信。

雖然小莉領有中度智能障礙證明，但法院認為，小莉能自主使用科技工具、表達意願，甚至隱瞞懷孕，顯示其對性行為具備基礎認知，並非完全無法抗拒。

檢方未能證明被告主觀上具乘機性交犯意，也未證實當時小莉是處於不知抗拒的狀態，認定雙方是合意性交，判決阿倫無罪。

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