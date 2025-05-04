影／外國客狂買大喊「中國超便宜」　義大利漂亮妹子：想搬來北京

記者任以芳／北京報導

大陸今年「五一假期」從5月1日到5月5日，共計5天。假期第一天，全社會跨區域人員流動量約14.2億人次，同比增長約4.5%，不只大陸本地遊客多，來華觀光外籍遊客明顯增加。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪北京知名景點，觀察發現外國旅客人數明顯增加，有團客也有自由行， 「首來族」佔比高，對於大陸第一印象有三個，好吃好玩、物價便宜以及電子支付十分方便。其中一對義大利兄妹受訪時笑說，「自己在大陸變成有錢人，消費很便宜，十分喜歡中國，想搬來北京住。」

大陸「五一小長假」即將進入尾聲，根據最新數據公布全社會跨區域人員流動量，約14.2億人次，同比增長約4.5％，假期間免費通行的高速公路日均6200萬輛車。文旅部也公布首日全大陸國內旅遊人次達到1.56億，同比增長28.7%，旅遊收入達到1243億元人民幣，創下歷史同期新高。

▲ 大陸官方推出免簽、退稅等政策，五一假期迎來更多外籍旅客。（圖／記者任以芳攝）

大陸本土國旅已經十分暢旺，「中國游」持續升溫，據最新數據，今年一季度，入境外國遊客達921.5萬人次，同比增長40.2%，其中免簽入境657萬人次，佔71.3%。相較2024年接待外國旅客2694萬人次，同比增長96%；入境遊客總花費942億美元，增長77.8%。

外籍旅客來大陸旅遊真的變多了嗎？《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪北京故宮、王府井、南鑼鼓巷知名景區，對比去年一整年的觀察，外國旅客來華人數明顯增加，無論是在機場或是和一個景區，今年初開始出現大量外籍遊客，年長者以團客為主，年輕人則是自由行居多。

▲故宮依舊是外籍觀光客來北京首站觀光景點 。（圖／記者任以芳攝）

記者首先來故宮實測，早上大約九點多入園高峰期，進入故宮午門前面都是滿滿人潮，除了大陸本地遊客居多，外籍旅客有銀髮族團體、小家庭旅遊，以及年輕群體自由行也不少。

自由行的澳洲遊客多明尼十分幸運，提前預約逛故宮門票。他接受訪問時說，「我是第一次來中國，因為是第二天還沒有仔細逛，覺得中國文化很不一樣，故宮看起來也很雄偉。」

▲外籍遊客也認為大陸電子支付十分方便 。（圖／記者任以芳攝）

多明尼的朋友馬丁也是首次來大陸玩，他接受訪問時則說，「我們接下來計畫去長城玩，預計在北京大概待七天時間。」記者問，「你在中國怎麼支付呢？」馬丁回答，「我使用支付寶（Alipay）、微信，十分方便。」

採訪過程中發生有趣小插曲，一名義大利遊客T恤印有日本江戶時期浮世繪藝術家-葛飾北齋的名字，記者詢問「您知道這是什麼意思嗎？」這位義大利遊客回答，「我在義大利買的，不知道中文字是什麼意思（誤以為與中國有關）。」他的朋友在一旁說，「我認為可能跟中國無關。」

▲北京南鑼鼓巷外籍旅客也很多 。（圖／記者任以芳攝）

透過採訪過程，明顯感受外籍旅客對大陸觀光的嚮往以及期待，很多新事物都是沒有體驗過。舉例北京擁有許多的古老的國史景區，充滿便利性的電子支付，以及各種各類的購物。

記者前往南鑼鼓巷以及王府井採訪，一路上看到許多外籍旅客跟著逛大街，入境隨時吃當地美食，看到新奇東西立刻拍照打卡，十分融入其中，尤其特別享受購物的樂趣。

說到北京購物天堂，位於天壇附近歷史悠久的「紅橋市場」絕對是外國客首選之一，這裡有3C電子商品、衣服包包、行李箱、中國風伴手禮、茶葉等商品。《東森新媒體ETtoday》記者實際前往採訪，果然外國客佔比超過一半以上，每間商家想盡辦法留住客人。

▲來自義大利兄妹與大陸老闆殺價現場。（圖／記者任以芳攝）

記者觀察一對來自義大利兄妹不只「顏值」高，殺價功力更是一流。老闆也使出溫情攻勢，透過翻譯神器提醒顧客「多喝水」，順道詢問「要不要更換手機鋼化膜？」

來自義大利遊客秒回，「included ！included！」希望老闆多讓價，再多點折扣，雙方你來我往享受殺價快感，完全沒有代溝，最後開心成交。

來自義大利漂亮妹子接受記者訪問表示，第一次來大陸遊玩，覺得十分新鮮有趣，十分喜歡北京這座城市，幾乎是瘋狂購物。一旁帥氣的義大利哥哥開玩笑說，「我妹妹幾乎買下所有東西，過去中國製造商品已經很便宜，我們來到這邊購物發現更加便宜。」記者問，「義大利物價很昂貴嗎？」這對兄妹點頭齊聲說。「是的！」

▲來自義大利兄妹首次來大陸遊玩，對北京印象很好。（圖／記者任以芳攝）

這對義大利兄妹還說希望有機會搬來北京生活，也會學一點中文「您好、謝謝。」對他們而言，這次來大陸旅行體驗感十分好，也希望下次有機會再來玩。採訪後，他們決定進攻紅橋市場二樓買包包和衣服。

記者也觀察，現場還有許多外籍旅客也買瘋了，大陸製造行李箱特別受歡迎，價格便宜又實用，不少人瘋狂購物後直接裝箱帶回自己國家，一舉兩得。其他像是有「中國風」的圖騰類商品，各式各樣電子3C產品都是外國客最愛。

▲大陸各類3C產品在外籍遊客眼中是購物天堂 。（圖／記者任以芳攝）

自從大陸國家移民管理局2024年12月17日發佈公告，全面放寬優化過境免簽政策，過境免簽外國人在境內停留時間由原72小時和144小時均延長為240小時，加上放寬外籍旅客電子支付綁定問題、離境退稅等政策，確實拉動不少外籍旅客來華觀光意願。

即使美國對全球實行關稅戰，大陸祭出「免稅+免簽」政策，即買即退的優惠退稅政策，也讓「China Travel」更熱門，反觀兩岸因多種因素無法全面放開觀光，尤其台灣團客赴陸依舊受限「禁團令」，再對比其他國家以及大陸的旅客早就實現相互觀光政策與商機， 台灣業者只能繼續無奈感嘆，繼續等待「解禁」的那一天。

▼ 大陸擴大「即買即退」優惠退稅政策，吸引更多外籍觀光客 。（圖／記者任以芳攝）