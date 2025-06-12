英女老師「辦公室激戰」17歲男學生！裸照換考試答案　誘姦判3年

Ohio school counselor’s shocked reaction crying in court as she’s sentenced to 3 years in prison for having s*x with a student.



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記者王佩翊／編譯

美國俄亥俄州一所天主教男子學校的女輔導老師因與17歲男學生發生性關係，10日被判3年徒刑。根據調查，她原本應該負責協助心理脆弱的學生，但卻誘姦男學生，威脅對方如果終止關係就要自殺。不僅如此，她還用零用錢與考試答案利誘學生，要求交換裸照。

根據WLWT報導，43歲女子艾蜜莉·納特利（Emily Nutley）在俄亥俄州的天主教學校聖薩維爾高中（St. Xavier High School）擔任輔導老師，然而她卻多次在辦公室內與一名17歲男學生發生性關係。她甚至還會每個月提供零用錢與考試答案，藉此換取被害人的裸照。

▲英國一名女老師因誘姦男學生被判3年徒刑。（圖／記翻攝自X）



受害少年2024年10月站出來指控納特利，並親自描述了發生於2023年秋天的受害過程，他指出，如果他想要結束關係，納特利就會威脅自殺。

被少年指控後，納特利隨即被學校解僱，而她的丈夫也在數周後向法院提出離婚申請。納特利10日在法庭上淚訴，這是自己一生中「最錯誤的決定」，並表示已經因此失去丈夫、家庭及朋友。

她在庭上哽咽表示，「我跨越了那條不該跨越的界線，每天都在思考我的行為所造成的影響。我失去了丈夫、家園和朋友，也讓我的孩子受到了羞辱和傷害。」

納特利4月承認2項性侵指控，每項指控均為三級重罪。檢察官指出，受害學生最初不知道自己被納特利所利用，但納特利一直不肯放過他，這段經歷對他的生活造成了不可逆的影響。檢方認為，納特利的行為是在「利用最脆弱的人」，因此向法官求處5年刑期。然而，法官最終判她服刑3年。

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