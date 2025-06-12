旗艦手機太貴買不下手⋯通訊行曝最新數據「萬元以下增值最快」

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣二手機回收市場持續面臨挑戰，根據傑昇通信門市回收數據顯示，2025年5月整體回收量較上月驟減11%，呈現連續下滑趨勢。從通路端觀察，受到關稅波動與新機發表空窗期的雙重影響，民眾汰舊換新的意願顯著減弱；但值得注意的是，在回收市場整體量縮的背景下，三星Galaxy A系列罕見成為本月回收增值的新主力，Galaxy A36（8GB/256GB）一舉躍升增值冠軍，回收價月漲56%、增加達1,740元，反映出中階機型在通路端的回收需求不減反增。

▼三星Galaxy A系列在整體市場萎縮狀況下，成為本月回收增值冠軍。



進一步觀察本月二手機回收增值機型，三星中階A系列橫掃榜單，包含Galaxy S25 Ultra（16GB/1TB），囊括前五名，更以Galaxy A36（8GB/256GB）回收價格由5月初的3,120元飆升至月底的4,860元，增幅高達56%；另一容量8GB/128GB亦成長1,560元（漲幅56%），回收價平均成長均超過四成，顯示該系列仍具高流通價值；傑昇通信表示，中階機型回收價飆升的背後原因，除了回收商對高CP值機型回收需求升溫外，也與進口成本受關稅調整影響，導致新機售價提升，使得舊機價格相對有撐，進一步拉抬其二手價值。

除了三星中階機外，蘋果iPhone 13 Pro Max（256GB與512GB）也在本月出現補漲現象，回收價漲幅均達6%。像是256GB版本從11,280元小幅升至11,980元，而512GB版本則由11,870元成長至12,530元，雙雙突破萬元門檻；傑昇通信分析，這波補漲來自市場對iPhone機型的穩定需求，加上近期無重大災損消息，通路維修與翻新成本相對穩定，使這類舊旗艦機型的回收行情得以回彈。

從品牌回收占比來看，蘋果仍以48.2%的高占比穩居二手機市場龍頭，但已較前月驟降22個百分點，表現明顯放緩；緊追其後的三星占比達21.9%，第三至第五名依序為OPPO（8.9%）、vivo（5.2%）與ASUS（3.1%），整體仍以安卓品牌分散攻佔二手機市場，展現多樣化產品回收潛力；傑昇通信觀察，vivo與ASUS雖然回收總量不如其他品牌，但其特定機型如vivo Y27與ROG Phone 6，回收需求穩定，成為品牌維持通路能見度的關鍵。

5月整體回收量年減11%，顯示市場熱度持續下滑，傑昇通信認為，除了進口關稅變化提高新機成本外，也反映出消費者手機汰換週期拉長的結構性變化，許多用戶傾向延長使用、延後換機，使得願意出售二手機者比例下滑，回收通路也面臨機源減少的挑戰，進一步壓抑了二手機供給端動能。

再透過傑昇通信數據顯示，儘管蘋果仍位居回收榜首，但其市占卻出現明顯滑落，從前月的54.8%跌至本月的48.2%，回收占比暴跌22%；傑昇通信指出，這背後不僅與AI手機新機熱潮尚未全面落地，更與iPhone用戶對價格敏感度偏低、持有時間較長等因素相關。此外，iPhone 16系列尚未明顯刺激換機潮，使得舊機如iPhone 12與13仍處於使用高峰期，用戶大多選擇自行保留手機、作為備用或交由親友使用，使得回收意願再度下滑。

值得關注的是，vivo本月回收占比成長幅度達23%，成為本月成長幅度最高品牌。其主打入門與中階市場的V21、Y27與Y20s，成為通路熱賣的回收對象，顯示二手通路對高性價比產品仍抱持高度興趣；傑昇通信從通路端實際操作來看，vivo近年強化品牌形象與服務體系，也讓其二手機市場價值逐漸穩定。總結來看，儘管整體市場面臨量縮壓力，但個別品牌與機型的回收價表現依然亮眼，建議消費者善用回收通路的價格優勢，掌握換機與升級契機。