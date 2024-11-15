　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

洗衣機轉賣驚見「裸女蹲地」　商品照掀暴動！一搜尋笑噴

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲門蓋上反射出一名裸女。（圖／翻攝自臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有一名短髮女賣二手衣，賣場實穿照令人看呆，因為她穿著商品，對著鏡頭做出露下體、火車便當等動作，引發熱議。就有另一位要賣滾筒洗衣機的女網友也掀起討論，原因是其中一張商品照中，門蓋反射出她全裸蹲在洗衣機前，讓大票網友笑呼，「原價我也買了」、「有單賣蓋子嗎？」

有網友在臉書貼出該位女子的貼文，只見女生聲稱因為搬家，不需要原本的洗衣機了，要賣掉原價2萬4、8成新、功能正常的洗衣機，開價1萬2，要買家自取，地點則在北部。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，女子的轉售文竟吸引超過2千人按讚，不過並不是因為商品，而是其中一張滾筒洗衣機的正面商品照中，門蓋上竟然反射出蹲在機器前的全裸女子。

貼文一出，就有網友激動留言，「有全身鏡賣嗎？可以先附像剛剛那種照片嗎？」「洗衣機太多人排了，還有東西要賣嗎？壞的也可以」、「這張照片證明了，這洗衣機一定壞掉了，所以洗不乾淨，版主都沒有衣服可以穿了」、「這麼明顯欸！故意的嗎」、「都別跟我搶！（有單賣蓋子嗎？）」

還有人想找到賣家臉書，搜尋時發現，帳號搜尋度竟然是人氣最高，紛紛貼出截圖笑呼，「你看看你們」、「看樣子大家很認真在搜尋」、「全台灣都在搜尋。」不過，也有人認為，「看這鎖骨和身型，應該是男的吧」、「這個反射太假。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／19歲奧客縱火燒死刺青店夫妻！國民法官判無期
盤點中華隊「12位高顏值球員」！他被封中職吳奇隆
北市國中驚爆連續性侵案　受害女同學遭校方「冷暴力」逼轉學
薄瓜瓜情定醫院千金！護理師證實：人長得帥又客氣
LIVE／天兔「暴風圈觸陸」4地區炸雨　氣象署最新說明
「自然人憑證」詐騙　北市女2000萬沒了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友大戰2回合「他興奮1舉動」　交往3個月要當爸了！網傻：沒腦袋

愛神眷顧！「4生肖」2024年底前有機會擺脫單身

天兔趕路「最快明晨登陸屏東」　4地升級豪雨特報

找伴侶「會不會看學歷？」　女網友吐真心話

盤點中華隊「12位高顏值球員」IG追起來！陳傑憲被封中職吳奇隆

洗衣機轉賣驚見「裸女蹲地」　商品照掀暴動！一搜尋笑噴

天兔害桃園天空灰濛濛！環保局啟動緊急應變　空品改善時間曝

佳格「以愛樂活」研習班3大關卡強化樂齡營養教育　陪爺奶吃出健康

陌生男搭捷運「狂看妹子底褲」還彎腰低頭看！網認出：他很愛看胸

LIVE／天兔「暴風圈觸陸」4地區炸雨　氣象署最新說明

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

世界12強棒球打爆韓國！　球迷散場合唱《千里之外》

黃仲崑演活《影后》王董　喊想退休「都叫我演失智」

女友大戰2回合「他興奮1舉動」　交往3個月要當爸了！網傻：沒腦袋

愛神眷顧！「4生肖」2024年底前有機會擺脫單身

天兔趕路「最快明晨登陸屏東」　4地升級豪雨特報

找伴侶「會不會看學歷？」　女網友吐真心話

盤點中華隊「12位高顏值球員」IG追起來！陳傑憲被封中職吳奇隆

洗衣機轉賣驚見「裸女蹲地」　商品照掀暴動！一搜尋笑噴

天兔害桃園天空灰濛濛！環保局啟動緊急應變　空品改善時間曝

佳格「以愛樂活」研習班3大關卡強化樂齡營養教育　陪爺奶吃出健康

陌生男搭捷運「狂看妹子底褲」還彎腰低頭看！網認出：他很愛看胸

LIVE／天兔「暴風圈觸陸」4地區炸雨　氣象署最新說明

國民年金保險15週年服務人員表揚　台東再獲佳績

女友大戰2回合「他興奮1舉動」　交往3個月要當爸了！網傻：沒腦袋

白柴歐巴5年前後對比　長出超厚圍巾、腮幫子「眼神一樣派」

源田壯亮喜歡台式應援　想敲郭俊麟安打

嘉藥深化國防教育　激發學子投身保家衛國

馬丘比丘驚見「女遊客狂灑骨灰」！　粉塵瀰漫被罵爆

快訊／19歲奧客縱火燒死刺青店夫妻！搬病想脫罪…國民法官判無期

理財周刊／美股新變數

愛神眷顧！「4生肖」2024年底前有機會擺脫單身

英勇義消捕蜂被螫死！張善政慰問家屬　允諾提升捕蜂捉蛇安全

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

不是怕感冒！醫師：這兩天外出一定要戴口罩

快訊／明午前2地達停班停課標準　最新風雨預測出爐

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

中華隊賽後記者會「2翻譯」記憶力超強

天兔加速了「提早明午跳上岸」　風雨最猛地區出爐

台中霧霾籠罩　醫：沉默之丘在台上演

快訊／天兔颱風加速「暴風圈提早觸陸了」　明午登陸

阿堂鹹粥賣1片虧1片？二代：當初說錯

好市多上架爆紅洋芋片　千人熱議

不只雙北「西部都超霧」！中南部人傻了

球迷曝中華隊「晉級四強關鍵」：今天幫日本加油

天兔要來了　6地區暴風侵襲率達80%

更多熱門

相關新聞

直播爆乳妹跨足二手精品　1個月狂賣破千名牌貨

直播爆乳妹跨足二手精品　1個月狂賣破千名牌貨

才剛跨足精品業一個月就業績爆棚！台中市一名24歲的中古精品店員Ruby才從韓國服飾直播轉行，第一個月就賣出超過千項的中古精品，業績連老闆都嚇一跳，到底是怎麼辦到的？

傳裸女早安圖給人妻還勸離婚　人夫提告輸了

傳裸女早安圖給人妻還勸離婚　人夫提告輸了

衣服越洗越臭？洗衣機恐是元凶！

衣服越洗越臭？洗衣機恐是元凶！

台南做工行善團整修捐贈二手家具助弱勢

台南做工行善團整修捐贈二手家具助弱勢

殯葬男超扯！喪家冰箱、車子全賣掉

殯葬男超扯！喪家冰箱、車子全賣掉

關鍵字：

二手洗衣機商品照裸女

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗小五女生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折

委內瑞拉11比0荷蘭　進12強複賽

不是怕感冒！醫師：這兩天外出一定要戴口罩

快訊／明午前2地達停班停課標準　最新風雨預測出爐

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿！迎娶博愛醫院許家千金

44歲本土劇女星生了！

浪浪襲台南馬場釀3死3傷！　價值8百萬賽馬活活嚇死

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

中華隊賽後記者會「2翻譯」記憶力超強

天兔加速了「提早明午跳上岸」　風雨最猛地區出爐

雙11淘寶女裝賣場「退貨率超70%」

更多

最夯影音

更多

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面