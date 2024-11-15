洗衣機轉賣驚見「裸女蹲地」　商品照掀暴動！一搜尋笑噴

▲門蓋上反射出一名裸女。（圖／翻攝自臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有一名短髮女賣二手衣，賣場實穿照令人看呆，因為她穿著商品，對著鏡頭做出露下體、火車便當等動作，引發熱議。就有另一位要賣滾筒洗衣機的女網友也掀起討論，原因是其中一張商品照中，門蓋反射出她全裸蹲在洗衣機前，讓大票網友笑呼，「原價我也買了」、「有單賣蓋子嗎？」

有網友在臉書貼出該位女子的貼文，只見女生聲稱因為搬家，不需要原本的洗衣機了，要賣掉原價2萬4、8成新、功能正常的洗衣機，開價1萬2，要買家自取，地點則在北部。

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值得注意的是，女子的轉售文竟吸引超過2千人按讚，不過並不是因為商品，而是其中一張滾筒洗衣機的正面商品照中，門蓋上竟然反射出蹲在機器前的全裸女子。

貼文一出，就有網友激動留言，「有全身鏡賣嗎？可以先附像剛剛那種照片嗎？」「洗衣機太多人排了，還有東西要賣嗎？壞的也可以」、「這張照片證明了，這洗衣機一定壞掉了，所以洗不乾淨，版主都沒有衣服可以穿了」、「這麼明顯欸！故意的嗎」、「都別跟我搶！（有單賣蓋子嗎？）」

還有人想找到賣家臉書，搜尋時發現，帳號搜尋度竟然是人氣最高，紛紛貼出截圖笑呼，「你看看你們」、「看樣子大家很認真在搜尋」、「全台灣都在搜尋。」不過，也有人認為，「看這鎖骨和身型，應該是男的吧」、「這個反射太假。」