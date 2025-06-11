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6歲童蛀牙害心臟瓣膜「被吃掉」！醫師示警：比先天心臟病更可怕

▲▼蛀牙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名6歲孩童蛀牙，沒想到因此引發細菌感染，心臟瓣膜遭細菌「吃掉」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台大兒童醫院心臟科醫師陳俊安指出，一名原本健康的6歲孩童，僅因幾顆蛀牙引發細菌感染，最終演變成罕見但致命的「感染性心內膜炎」，細菌藉由血液擴散至全身多個器官，導致瓣膜受損、器官受侵犯，死亡風險甚至高於多數先天性心臟病，提醒家長提高警覺。

陳俊安在臉書上分享，這名孩童並無心臟病病史，卻在細菌從蛀牙進入血液後，迅速攻擊心臟瓣膜並形成細菌斑，進一步侵入全身器官。這類感染在抗生素發揮作用前若未及時控制，往往導致嚴重併發症，甚至可能奪命。孩童的案例也成為台大兒科晨會的重要討論個案，「因爲從蛀牙跑進血液中的細菌，聚集在一起吃掉了她的瓣膜，並且隨著血液侵犯全身各個角落。」

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陳俊安強調，預防感染性心內膜炎首重平時口腔衛生，而非等到牙科治療時才匆忙預防。他提醒，尤其是先天性心臟病患者更屬高風險族群，但即使非高風險者，也不能掉以輕心，因為低風險不代表沒有風險。

此外，若出現無明顯感冒症狀的發燒，且持續3至5天未退，應盡早就醫檢查是否為感染性心內膜炎。他呼籲，民眾應提高對此病的認識，別因低風險背景就忽略早期症狀，以免錯過治療黃金期。

這起事件也凸顯大眾對健康警訊的忽視。陳俊安感嘆，許多人對蛀牙與心臟病之間的關聯認知不足，容易導致延誤就醫。他希望這名孩童能成功度過危機，同時呼籲社會重視兒童口腔與心血管健康的連動風險。

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