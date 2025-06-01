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方向盤跟「流動廁所」一樣髒！　汽車專家認證：細菌量爆表

▲▼開車,方向盤,車,示意圖。（圖／視覺中國）

▲汽車專家直言，方向盤才是全車最髒的地方。（示意圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

不少人清理愛車時會先把可見的垃圾清一清、吸吸地墊上的碎屑或是擦擦中控台的灰塵，然而專家卻指出，其實汽車上最髒的地方正是駕駛最常接觸的「方向盤」，由於肉眼看不到髒汙，經常被忽略清潔，因此方向盤實際上可能跟流動廁所一樣髒。

根據汽車專門網站Plates Express報導，汽車內最髒的地方不是地墊也不是後車廂，而是「方向盤」，因為駕駛最常接觸、每天都會觸碰，但卻常常忽略清潔。

資深豪車清潔師泰勒（James Taylor）受訪時直言，很多人不會忘記洗手，卻能「幾個月都不擦一次方向盤」。他表示，即使是整輛車看起來超乾淨，方向盤上的細菌數量也可能非常驚人，「有時只是用棉花棒一採樣，數值直接爆表！」

他強調，很多駕駛在日常生活中會摸臉、滑手機、吃東西，之後再握方向盤，細菌自然越積越多。不僅如此，除了駕駛手上的細菌外，開車時打噴嚏、咳嗽，也會導致細菌噴到方向盤。

泰勒建議，其實只要每周都用抗菌濕紙巾或車內專用清潔劑簡單擦拭一次方向盤，就能大幅降低細菌量。

根據CarRentals.com的調查，有32%的駕駛一年才清理一次車，甚至還有12%完全不清潔。

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