洗澡1部位超容易忽略！　美醫曝「狂積油垢」恐紅癢又發臭

▲許多人洗澡時，容易忽略耳朵後方。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

皮膚科醫師指出，很多人洗澡時，都會漏掉一個地方，儘管只要簡單動作就能改善，但若長期忽視，卻可能成為細菌孳生的溫床，並且引起嚴重後果，那就是「耳朵後方」。

外媒parade.com報導，美國威斯康辛州貝洛伊特紀念醫院（Beloit Memorial Hospital）的皮膚科醫師卡普爾（Dr. Roger Kapoor）表示，汙垢、皮屑及油脂，很容易在卡在皮膚表面的皺褶與凹痕之中，耳朵後方也不例外

他指出，如果忘記清潔耳朵後方，若該區域出現任何割傷或切口，引起皮膚刺激或細菌感染的風險會更高。另一種可能情況則是脂漏性皮膚炎，這是一種發炎性疾病，患者會在皮脂腺活躍的部位，出現白色或黃色的鱗狀形脫屑，並且往往伴隨著搔癢與輕微泛紅。

此外，當油脂與汗水及汙垢混合在一起時，會讓耳朵飄出難聞氣味。隨著時間推移，油脂累積並且阻塞毛孔，更可能導致疼痛的粉刺或痘痘。

卡普爾醫師指出，洗髮精在一定程度上有助於耳後清潔，因為許多產品成分可以分解油脂與細菌，但除非刻意搓洗，否則洗髮精通常只會短時間接觸耳後，而且很快就會被沖掉，因此效果有限。

卡普爾建議，使用清洗身體的肥皂或沐浴產品，用手指輕輕擦洗耳朵後方幾秒鐘，尤其最容易累積汙垢、耳朵與皮膚交界的皺摺處，最後再用清水沖洗，並且記得擦乾。此外，如果有戴眼鏡，也要記得經常清洗鏡腳，因為鏡腳就放在耳朵後方，很容易把細菌帶到皮膚上。