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熱帶擾動估明晚接近　粉專示警：像水球直接砸向台灣

▲▼注意熱帶擾動94W發展。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲粉專提醒注意熱帶擾動94W發展。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

生活中心／台北報導

今年第1號颱風蝴蝶今早生成，台灣東方海面也有一個熱帶擾動正在發展中。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼文指出，熱帶擾動預計明天下午至夜間接近台東或花蓮近海，隨後將進入台灣陸地，雖然成颱機率低，但它「就像顆水球直接砸向台灣」，周五到下周日各地天氣將非常不穩定。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，熱帶擾動94W是先前蝴蝶大低壓帶留下的殘骸組織發展而成，目前位於菲律賓東方海域，在太平洋高氣壓導引下，穩定朝西北前進，預計明天下午至夜間接近台東或花蓮近海，隨後將進入台灣陸地。

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貼文指出，由於94W即將靠近台灣，發展時間有限，有機會在登陸前成為熱帶低壓，但發展為颱風的機率低。不過周五受低氣壓本體影響，全台容易出現雷陣雨，這天是水氣最旺的一天，中、南、東部均有強降雨訊號。

粉專提醒，由於熱帶擾動就像顆水球直接砸向台灣，周五至下周日期間各地天氣非常不穩定，民眾如有安排活動務必注意。

中央氣象署指出，輕颱蝴蝶未來朝西北西方向前進，預估會在海南島附近北轉，對台灣無直接影響，但隨著此熱帶系統往北前進，將帶動整個低壓帶北移，其中亦不排除有其他熱帶性低氣壓發展，預計周四起台灣會受到低壓帶影響，花東及中南部易有大雨，沿海風浪也會明顯增加，並有長浪發生的機率，海邊活動請特別注意安全。

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