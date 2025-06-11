詐團用AI生成假畫面　北市女慘被騙8891萬！退休金全沒了

▲北市萬華區一名婦人被詐團騙取8,891萬元。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導

台北市萬華區一名年近60歲的婦人，遭詐騙集團以「假冒檢警」手法設局，短短數月內痛失新台幣8,891萬元畢生積蓄。警方指出，詐騙集團利用AI技術模擬視訊筆錄、製造警局忙碌景象，成功誆騙婦人交出帳戶資料與提款卡。直到對方音訊全無，婦人才驚覺受害，並於6月7日報案。

該案始於今年2月，婦人先接到自稱銀行來電，指其帳戶遭冒用辦理勞工紓困貸款，隨後所謂「檢警」來電聲稱她涉及刑案，恐面臨人頭帳戶偵辦。詐騙集團為增加說服力，傳送偽造司法文件，甚至要求婦人開啟視訊「做筆錄」，透過AI生成畫面與多人聲音模擬警局現場，讓婦人誤信自己正與真警察通話。

根據自由時報報導，婦人因深信不疑，分多次將八張提款卡寄交對方，帳戶資金也隨之被提領一空。據了解，她為三家銀行的VIP客戶，金流活絡，使詐團車手能頻繁透過ATM提領而不易察覺。直到某家銀行察覺提款異常阻止交易，詐團即改口要求婦人將資金轉存其他銀行帳戶，最終整筆鉅款仍遭詐走。

▲婦人分多次將八張提款卡寄交對方，帳戶資金也隨之被提領一空。（示意圖／記者劉維榛攝）



詐團得手後，甚至進一步利用婦人的帳戶收取其他詐騙贓款，導致所有帳戶遭列為警示帳戶，婦人不僅財產盡失，日後恐難以使用金融服務。

警方表示，近來民眾對假投資詐騙警覺性提高，詐騙集團遂重拾傳統「假檢警」話術，並結合AI新技術混淆視聽，讓受害人誤以為身陷刑案，進而配合操作。警方強調，真正的檢警與銀行絕不會以電話或視訊要求監管帳戶、提供提款卡或轉帳。民眾若接獲相關來電，應冷靜應對，立即撥打165或110查證。



知名作家黃大米10日也對此發文，看完新聞，「我很震驚的是被詐騙的金額高達九千萬，天啊，九千萬我們全家的戶頭加起來也沒有這麼多，真的好有錢啊！也希望大家不要輕易相信陌生的來電者。」



根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，6月1日至6月7日的詐騙案件受理數共3744件，國人財產損失金額超過20億元。