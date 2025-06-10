東沙外海漁船走私K他命+安毒市值破億　船主、共犯6人被逮

▲警方與海巡人員查獲大量走私毒品。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛、葉品辰／新竹報導

4月3日傍晚，一艘涉嫌走私毒品的漁船在新竹南寮漁港遭查緝，當場查扣超過1.6公噸的第三級毒品愷他命及22.5公斤的第二級毒品安非他命，市值破億元，堪稱近年罕見的重大毒品案件。

新竹縣警方與海巡署歷時多日，期間執法人員不畏海上強風巨浪，成功攔阻毒品流入社會，展現檢警「緝毒零容忍」的強硬態度。

本案由新竹縣警察局竹北分局偵查隊掌握走私情資，立即與刑警大隊組成專案小組，報請新竹地檢署指揮偵辦。考量行動涉及海上追緝，增加查緝難度，檢察官同步指揮海巡署偵防分署台中查緝隊加入行動，形成陸海聯合打擊毒品的堅強陣容。

海巡署3月28日在東沙外海進行登檢行動時查獲該艘可疑漁船。經登船後搜索後，當場發現船艙內藏有52袋疑似毒品的麻布袋，隨即將船長與2名外籍船員拘押。行動當時東沙海域風力強達9級，浪高達數公尺，海象極端惡劣，執法人員冒著生命危險堅持執行押返行動，將整艘漁船安全護送至高雄興達港避風。

4月3日下午1時許，涉案漁船在巡防艇全程戒護下駛入新竹南寮漁港。檢警第一時間登船搜索並拘提涉案3人，並於漁船上查獲51袋以茶葉袋偽裝的愷他命，共計1514包、毛重約1625.8公斤，及另1袋裝有20包茶葉袋包裝、毛重約22.5公斤的安非他命，全數採用茶葉袋偽裝，手法極具隱蔽性，背後疑似涉及專業毒品走私集團。

本案進一步擴大偵辦，持續向上溯源追查背後集團結構。專案小組不眠不休蒐證調查後，於4月23日、5月5日、5月8日，在桃園及宜蘭拘提現任船主與2名共犯，全案共計6人遭到逮捕，依違反《毒品危害防制條例》移送新竹地檢署偵辦。

檢警強調，毒品氾濫嚴重危害社會治安與民眾健康，本案由警方與海巡跨區整合，成功防堵巨量毒品流入市面，對毒品走私集團形成重大打擊。警方也呼籲民眾，若發現可疑毒品交易或走私情資，應即向警方通報，攜手打造無毒家園。