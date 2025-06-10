芭樂園不種水果！調查局抄出3億元毒品　千包毒咖啡擺滿地

▲法務部調查局破獲位於高雄杉林的芭樂果園製毒工廠，查扣大量毒品原料與設備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市調處與南部地區機動工作站聯手偵破重大毒品案件，在橋頭地檢署陳俊宏檢察官指揮下，與高雄市調查處、屏東縣調查站及內埔分局組成專案小組，同步在高雄杉林與屏東潮州查獲兩座非法製毒工廠，起出第三級毒品喵喵、第四級毒品先驅原料共逾258公斤，市值初估高達3億元，並拘提4名嫌犯，全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

台南市調處指出，該集團由楊姓男子主導，早在2024年便遭調查局鎖定，其夥同共犯在高雄杉林偏遠山區一處芭樂果園架設簡易製毒工廠，使用自架電力供應，製程專業，隱蔽性高。經長期蒐證，專案人員掌握辜姓共犯，於於2025年3月6日傍晚駕駛物流車運毒品至屏東潮州一處透天厝，當場收網查扣製毒半成品、毒品咖啡包1302包、大批設備與原料，並於4月1日追緝另一名張姓共犯到案。

調查人員指出，遭查扣毒品足供超過60萬人次施用，若流入市面恐對國人健康造成重大威脅，也將危及社會治安與國家發展。本案充分展現調查局貫徹「拒毒於彼岸、截毒於關口、緝毒於內陸」的決心，呼籲民眾如發現毒品情資，應主動向調查局檢舉，共同守護社會安全。