柯震東代言行動電源傳自燃爆炸　網PO冒煙悚片嚇瘋：以為雜牌才會

記者蘇晟彥／綜合報導

以「網紅款」行動電源起家的墨子科技，在去年歷經行動電源爆炸一事後，近日又傳出邀請柯震東代言的「MOZTECH太空艙行動電源」再次出現爆炸意外，網友在脆上表示，充電到一半時突然起火燃燒、電池逐漸膨脹冒大煙，大到整個客廳都看不見、味道超臭，讓她傻眼直說，「2023就發生過自燃，這真的是個案嗎？」官方也緊急在下方回文表示，「已經在事發一小時內與消費者聯繫，目前正在釐清事故原因，請所有消費者放心。」

▼MOZTECH太空艙行動電源傳出爆炸意外，這是墨子科技近年來第三起爆炸意外。（圖／墨子科技官網、Threads＠yiling0418）

墨子科技在2023、2024年，都因為行動電源爆炸意外鬧上新聞版面，在去年澄清「此次事件『並非產品爆炸』，而是接觸發生異常短路，為插座與插角接觸不良導致。」，但仍造成一股行動電源使用上的安全疑慮。對此，近日又傳出旗下產品、同時也是邀請柯震東代言的「MOZTECH太空艙行動電源」再度爆炸，網友在脆上發文表示，自己在充電的時候直接起火燃燒，行動電源開始膨脹、煙大到整個客廳都看不見、味道超臭，讓她急忙拿到門外滅火，當下還很怕再次燃燒、爆炸，對此，她疑惑「墨子科技在2023年就發生過自燃，這真的是個案嗎？」讓她嚇到完全不敢再相信這個品牌的行動電源。

對此，貼文曝光後引起大批網友討論，墨子科技也迅速在下方回文，表示「昨日事發一小時內，就已與消費者取得聯繫，並約定好拜訪時間以及後續的作業方式，後續會進行事故分析，釐清事故原因，我們會優先協助消費者進行財務損失上的協助，請大家放心。」此外，根據UDN報導，墨子科技表示從照片上初步判定可能是鋰電池出現燃燒情況，在電路板上未有燒毀情形，同時強調，自家行動電源的電池都經過有UL認證。

但面對善於在網路上行銷，透過明星、網紅包裝商品，卻屢屢傳出意外，不少網友在下面怒噴墨子科技直說，「每年都有一次自燃，產品到底發生什麼事？」、「萬一上飛機燃燒，會害死全部人耶」、「每年都有一起，看不到的有多少？」

▼墨子科技「MOZTECH太空艙行動電源」在2024年找來柯震東代言。

