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墨子科技行動電源再傳爆炸　公司澄清聲明：並非產品爆炸

記者蘇晟彥／綜合報導

墨子科技去年曾因行動電源突然燃燒導致消費者傷燒一事引起關注，近日又再傳出產品爆炸，消費者更抱怨跟客服溝通後「只能維修不能換新」再度引發討論。對此，墨子科技發表聲明表示，此次事件「並非產品爆炸」，而是接觸發生異常短路，為插座與插角接觸不良導致。

▼消費者將墨子科技行動電源燒焦圖片上傳爆料公社，寫下「不能維修只能換新」引起關注。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼  

爆料公社 7日出現一篇貼文，指稱墨子科技行動電源「再次爆炸」，並附上兩張焦黑圖片，在插座、插孔處都有明顯燒焦痕跡。該爆料者在貼文中寫道，去詢問客服後「維修不能換新」，大大寫下再也不推薦墨子科技產品。對此，墨子科技也針對此事回應，確認是接觸發生異常短路，為插座與插角接觸不良導致，電弧的產生並非為產品問題，此類情況也非產品之瑕疵導致多數狀況為插座內部銅片夾力不足導致電弧情況產生，又或者因為灰塵等原因導致接觸不良。

墨子科技聲明全文：

大家午安，謝謝大家的關心，關於新聞報導，墨子科技的澄清如下。
今日於媒體上報導之MOZTECH行動電源「又」爆炸事件，新聞內容與實際情況相差甚遠，我們已與該名使用者聯繫確認狀況，此次事件「並非產品爆炸」，而是接觸發生異常短路，為插座與插角接觸不良導致。
該名使用者在第一時間聯繫墨子售後客服，我們也積極協助。
過去，各大3C品牌都曾對接觸不良導致的電弧說明，電弧的產生並非為產品問題，此類情況也非產品之瑕疵導致
多數狀況為插座內部銅片夾力不足導致電弧情況產生，又或者因為灰塵等原因導致接觸不良
*詳情可見下方補充連結
本公司產品均通過相關國際性檢驗亦符合台灣檢驗規範標準，均嚴格按照規定進行生產製造。
對於媒體不實的指控並且偏頗言詞，及對於現實情況並未充分理解及報導不實，我們深感遺憾。
對於任何不實的指控及言論，我們保留任何法律追溯的權利。
*補充連結*
Sharp：https://eip.sharp-world.com.tw/faqs/-/faq/view/904
Panasonic：https://pmst.panasonic.com.tw/FAQ/Article/274
Asus:：https://servers.asus.com/tw/support/faq/detail/1043735

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