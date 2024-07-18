　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

行動電源送修3次「驚見爆炸新聞」退貨不成提告　法官判1780元全退

▲▼網紅行動電源爆炸起火。（圖／記者林名揚翻攝）

▲墨子科技的行動電源傳出爆炸事件，消費者退貨不成怒提告。（資料照，／翻攝墨子科技臉書，非本案行動電源）

記者郭玗潔／台南報導

王姓女子買了墨子科技的行動電源，使用後發現會無故斷電，充電時溫度過高，2個月內就送修3次，而後王女又看到同款行動電源的爆炸新聞，讓她相當害怕，要求退貨卻遭到拒絕，便將墨子科技告上法院，請求解除買賣契約。台南地院審理，判王女勝訴，墨子科技應還她1780元。可上訴。

判決指出，王女於去年2月在台北三創園區花了1780元，購買墨子科技的多功能5合1行動電源，使用時卻出現無故斷電、充電時溫度過高的情形，王女於是在4月、5月間3度送修。同年8月，王女在新聞上，看到墨子科技的行動電源出現爆炸事故，於是向公司請求退貨，卻遭到拒絕，只好將墨子科技告上法院，要求拿回1780元。

墨子科技在審理時表示，該款行動電源中間有一個十字型的小圈，是感應無線充電的區域，但因為王女充電時手機接了有線的充電孔，會讓行動電源無法判斷王女是要有線充電或無線充電，因而產生斷電的情況，並非產品有瑕疵。

墨子科技說，充電時溫度是否過高，是個人主觀感受，經公司檢測，該商品充電時溫度約55度，沒有超過標準的70度，認為王女送修3次不是維修，而是進行健檢，而且在王女第1次、第3次送修時，公司都已換了新機給她。

但王女指出，該行動電源的側面螢幕保護貼膜上，迄今都還有相同的撞擊痕跡，可見墨子科技根本沒換新機。

法官認為，王女送檢了3次，墨子科技卻拿不出任何檢測資料，只在第3次送檢後隔5個月才另行檢測，與一般3C產品售後維修、檢測、保固之處理流程不符，提供的資料難以採納。

法官表示，王女花錢買商品使用，卻必須不斷送修，在來回寄送及檢測期間都無法使用，加上墨子科技不否認確有同款行動電源爆炸的新聞事件，判定該商品沒有達到購買時的預定效用，王女可以解除買賣契約，墨子科技應還給王女1780元。全案還可上訴。

ET快訊
快訊／楊文科涉貪「犯罪所得2.5億」　朱立倫力挺：絕無收賄
劣！「天坑豪宅」偷工減料省2億　苦主入手價近3千萬
91歲素珠近況曝光！　6年前一跛一跛…新照露燦笑
快訊／川普副手范斯正式接受共和黨提名　高喊：我們將團結獲勝
作案畫面曝！　黑衣男噴漆北市幼兒園
23歲上兵車禍「肢體分離」慘死！　奪命畫面曝
清大女學生遭尾隨！　男騎士「打完屁股就落跑」
被疑中國間諜！菲律賓發逮捕令　美女市長消失了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

換肛門試劑問一句話　男護理師遭家屬飆三字經！下班怒提告

國5頭城段5車事故！Land Rover追尾賓士　遊覽車頭撞破一大洞

鄉代會主席涉恐嚇！每天收9千保護費　檢搜出保時捷、BMW、35兩黃金

學長分心了！國道休旅車遭大貨車追撞瞬間彈飛　車尾嚴重變形

200萬LV麻將1折賣！刑事局抄市值5億假精品　鑑定師肉眼也難辨

汐止建案一屋多賣「藝人母也受害」　建商母子詐千萬遭判囚

錦新大樓啃老兒怨母不分遺產　惹事竟喊：我媽要像大人出面處理

澳豐基金在台吸金147億　兆富曾奎銘等152人起訴

真的抄水表！網傳高雄「黑帽怪客」豪宅門前偷密碼　驚揭真相曝

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

陳金鋒不滿連續頭部近身球！　悍將、兄弟球員衝場內板凳清空

韓職19歲李珠珢「美到像AI」　三振舞爆紅！將登大巨蛋應援

姊弟國3車禍亡！她英勇救3人　將「冥婚」替男友照顧媽媽

入住10天一家三口悲離！試管嬰窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

來真的！加料女搞垮新竹分店　可不可總公司火速派人拆招牌

換肛門試劑問一句話　男護理師遭家屬飆三字經！下班怒提告

國5頭城段5車事故！Land Rover追尾賓士　遊覽車頭撞破一大洞

鄉代會主席涉恐嚇！每天收9千保護費　檢搜出保時捷、BMW、35兩黃金

學長分心了！國道休旅車遭大貨車追撞瞬間彈飛　車尾嚴重變形

200萬LV麻將1折賣！刑事局抄市值5億假精品　鑑定師肉眼也難辨

汐止建案一屋多賣「藝人母也受害」　建商母子詐千萬遭判囚

錦新大樓啃老兒怨母不分遺產　惹事竟喊：我媽要像大人出面處理

澳豐基金在台吸金147億　兆富曾奎銘等152人起訴

真的抄水表！網傳高雄「黑帽怪客」豪宅門前偷密碼　驚揭真相曝

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

25歲IT男離職「擺攤賣燒烤」！1個月後看收入大崩潰：打算回本行

換肛門試劑問一句話　男護理師遭家屬飆三字經！下班怒提告

全球首例！　邯鄲發現比「熊貓血」更罕見的「B亞型血型」

還有2年才通車！　三鶯線沿線5站房價漲破4成

首爾再降「極限暴雨」！潰堤南韓急封29條河川　驚人降雨學校停課

綠委收「滅青鳥」恐嚇簡訊　藍委籲支持者：勿攻擊對方造成誤會

國5頭城段5車事故！Land Rover追尾賓士　遊覽車頭撞破一大洞

有三角型、手裏劍型！全家推霜淇淋4款新造型　販售店舖一次看

她穿耳洞紅腫化膿急拿掉飾品　1年後竟長出「2公分肉球」

鄉代會主席涉恐嚇！每天收9千保護費　檢搜出保時捷、BMW、35兩黃金

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

社會熱門新聞

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

即／台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒

快訊／重機今晨對撞大貨車　騎士「右腳分離」當場不治

桃園女遭無套性侵懷孕！渣男還逼她墮胎

新北警詐加班費！　認罪了

國3台南東山服務區深夜車禍　轎車自撞護欄1死1傷

特斯拉天坑社區「裂縫加大」　現況曝光

23歲上兵回家路遇死劫！奪命畫面曝

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

快訊／鄭文燦子弟兵被聲押！　桃議員張肇良涉違建關說

快訊／上班注意！　國1翻車塞爆

楊文科「涉貪時間軸」一次看

更多熱門

相關新聞

人妻約小王走後門　綠夫崩潰怒告慘吞敗

人妻約小王走後門　綠夫崩潰怒告慘吞敗

新北男子阿宏(化名)離婚後，發現前妻小香(化名)婚內就和已婚小王互傳大量鹹濕訊息，除了相約窗邊、陽台激戰外，小香提及在工作上無法給予小王幫助，小王還說「妳可以用肉體幫我」，讓阿宏看了相當崩潰，怒將兩人告上法院。新北地院審理，法官認為網路聊天可以盡情想像，無法因此推論雙方曾發生性關係，判阿宏敗訴。

黃金價格創歷史新高　他秒掃貨近90萬元金條

黃金價格創歷史新高　他秒掃貨近90萬元金條

美妝網紅陷「廣告不實」…宣布退網

美妝網紅陷「廣告不實」…宣布退網

人妻偷吃快遞員！小王傳訊：很久沒射進去了

人妻偷吃快遞員！小王傳訊：很久沒射進去了

行動電源「放床上充電」燒起來！她爆陰影

行動電源「放床上充電」燒起來！她爆陰影

關鍵字：

消費者行動電源退貨墨子科技法院

讀者迴響

熱門新聞

人妻炒股慘賠淪性奴！銀行員衝動2次代價出爐

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

即／杜秉澄突激動「全部認罪」爆被特別安檢

即／台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒

快訊／屁孩躺萊爾富冰櫃慘了！業者報警喊告　食品全數下架消毒

屁孩躺超商冰櫃「面露安詳」影片曝！　網友炸鍋

無罩OL搭地鐵「激凸襯衫」被偷拍　下招神操作讓人看傻

四川百貨大火6人罹難！他留遺言：幫我照顧家裡

下周恐有中颱　美模式估登陸花蓮

陸美女行員出狂睡同事！向丈夫懺悔：欲求不滿

快訊／重機今晨對撞大貨車　騎士「右腳分離」當場不治

高雄將大停水！影響4萬戶

「性侵幼兒毛畯珅」　北市幼兒園慘遭噴漆

25歲男婚後發現老婆50歲　崩潰：兒子比我大

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面