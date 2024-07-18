行動電源送修3次「驚見爆炸新聞」退貨不成提告　法官判1780元全退

▲墨子科技的行動電源傳出爆炸事件，消費者退貨不成怒提告。（資料照，／翻攝墨子科技臉書，非本案行動電源）

記者郭玗潔／台南報導

王姓女子買了墨子科技的行動電源，使用後發現會無故斷電，充電時溫度過高，2個月內就送修3次，而後王女又看到同款行動電源的爆炸新聞，讓她相當害怕，要求退貨卻遭到拒絕，便將墨子科技告上法院，請求解除買賣契約。台南地院審理，判王女勝訴，墨子科技應還她1780元。可上訴。

判決指出，王女於去年2月在台北三創園區花了1780元，購買墨子科技的多功能5合1行動電源，使用時卻出現無故斷電、充電時溫度過高的情形，王女於是在4月、5月間3度送修。同年8月，王女在新聞上，看到墨子科技的行動電源出現爆炸事故，於是向公司請求退貨，卻遭到拒絕，只好將墨子科技告上法院，要求拿回1780元。

墨子科技在審理時表示，該款行動電源中間有一個十字型的小圈，是感應無線充電的區域，但因為王女充電時手機接了有線的充電孔，會讓行動電源無法判斷王女是要有線充電或無線充電，因而產生斷電的情況，並非產品有瑕疵。

墨子科技說，充電時溫度是否過高，是個人主觀感受，經公司檢測，該商品充電時溫度約55度，沒有超過標準的70度，認為王女送修3次不是維修，而是進行健檢，而且在王女第1次、第3次送修時，公司都已換了新機給她。

但王女指出，該行動電源的側面螢幕保護貼膜上，迄今都還有相同的撞擊痕跡，可見墨子科技根本沒換新機。

法官認為，王女送檢了3次，墨子科技卻拿不出任何檢測資料，只在第3次送檢後隔5個月才另行檢測，與一般3C產品售後維修、檢測、保固之處理流程不符，提供的資料難以採納。

法官表示，王女花錢買商品使用，卻必須不斷送修，在來回寄送及檢測期間都無法使用，加上墨子科技不否認確有同款行動電源爆炸的新聞事件，判定該商品沒有達到購買時的預定效用，王女可以解除買賣契約，墨子科技應還給王女1780元。全案還可上訴。