散裝貨輪撞高雄港碼頭！「1船沉沒、1船斷纜」現場慘況曝

▲發生斷纜的台船12號拖船。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者賴文萱／高雄報導

新加坡商船旗下散裝貨輪「明鴻號」，9日晚間7時10分撞上高雄港小塢口二碼頭轉角處，導致碼頭受損、監視器柱子也被撞斷。翻起的浪勢波及到停泊在附近的「台船8號」、「台船12號」導致1船沈沒海底、1船纜繩斷掉，現場慘況曝光。大陸籍船長酒測值為零，至於詳細肇事原因尚待進一步釐清。

▲89號碼頭岸壁水泥局部受損。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起事故發生在9日晚間，當時原停泊於中鋼98號碼頭的香港籍散裝船明鴻輪，於19時許離岸出港時，左舷不慎擦撞高雄港89和90號碼頭轉角處，造成碼頭受損及1支監視器立柱傾倒，翻起之浪勢並波及停靠於岸邊台船12號和台船8號工作船。

▲89號碼頭監視器塔架斷損。（圖／記者賴文萱翻攝）

所幸事故時2艘船上均無人，但造成台船12號1條纜繩斷掉，台船8號沈沒海底。據了解，台船初估造船損失將近千萬，營業損失尚難以估計。大陸籍郭姓船長酒測值為0，相關肇事責任已移請南部航務中心依權責調查處理。

▲回靠98號碼頭明鴻輪船艉局部特寫。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，「明鴻號」船舶所屬船東為新加坡航商，中運公司承租該船舶於6/9完成鐵礦砂載運卸料後，雙方承租合約即已完成。

明鴻號船舶返程出港撞到台船碼頭事故，將由航港局進行調查，中運公司已通知新加坡船東，船東保險公司將出面與相關單位協調處理後續事宜。