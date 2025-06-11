上海街上被問「你哪國人」　館長愣住！親口回應了

網搜小組／劉維榛報導

館長陳之漢昨（10日）去上海旅遊，敏感身分引發關注。而今天他與導遊一起參觀歷史文物時，被路人問道「你是哪國人？」當下館長一臉愣住，並苦笑回應，來大陸已經做好心理準備要被逼表態的狀況，還說「我已經習慣了，我無所謂！」接著轉移話題，趕快避開這尷尬的氣氛。

▲館長被問哪國人愣住、苦笑。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



在路上面對民眾詢問「你是哪國人？」館長先是尷尬不語，接著向身旁記者直言，「有沒有，所以不只台灣，在大陸也是要面臨這種逼你表態的？」

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當下館長保持面帶微笑，甚至仰望天空，思索了一下後，他說「也讓大陸的朋友看看，我今天敢來，就知道一定會被問，但是就這樣...我已經習慣了，我無所謂！」隨即他轉移話題，並無直接回答路人。

影片曝光後，不少網友在Threads開酸，「不是說中國有言論自由，怎不敢講」、「館長是忘記了？還是害怕想起來」、「兩邊各扣10分」、「館長不講髒話了耶」、「連自己哪國人還要想這麼久嗎」、「就不可能兩面討好，不敢講喔」。

這趟上海之旅，館長到餐廳用餐時，有許多當地民眾前去拍照、簽名、送禮，其中還有一名上海男子告訴館長，他知道很多人在為館長加油，所以他只想給兩個人加油，「一個是柯文哲，還有一個就是我們的中天」，他特別支持中天和柯文哲。

用餐完畢、離開餐廳後，館長也在路上說，「在這邊的人，大家都來跟我講說：『館長你真的要加油』。甚至一堆人說：『釋放柯文哲！』民進黨丟不丟臉？連中國人、連大陸人都知道，你們在搞哪一套，你們丟不丟臉？真是丟臉！賴清德的壞，這個、這個大陸都知道，希望柯文哲早日被釋放，這丟臉丟到外國去、人家中國大陸裡面，真是丟臉！」